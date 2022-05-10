https://ria.ru/20220510/lenta-1787752077.html

Более ста жителей Молдавии накажут за ношение георгиевской ленты

Более ста жителей Молдавии накажут за ношение георгиевской ленты - РИА Новости, 10.05.2022

Более ста жителей Молдавии накажут за ношение георгиевской ленты

Более 100 жителей Молдавии, включая депутатов парламента и даже епископа, будут привлечены к ответственности за ношение в День Победы запрещенной в стране... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T14:19

2022-05-10T14:19

2022-05-10T14:29

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молдавия

день победы

украина

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КИШИНЕВ, 10 мая — РИА Новости. Более 100 жителей Молдавии, включая депутатов парламента и даже епископа, будут привлечены к ответственности за ношение в День Победы запрещенной в стране георгиевской ленты, заявил глава генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну.Ранее Чернэуцяну предупредил, что в День Победы полиция будет документировать все случаи нарушения, чтобы потом составить протоколы."Установлены 103 человека, личность еще 36 устанавливается, в отношении еще 11 человек уже составлен протокол о правонарушении в виде ношения запрещенной двухцветной ленты. Возбуждено уголовное дело об административном правонарушении", - заявил Чернэуцяну в эфире телеканала TV8.По его словам, среди нарушителей были и чиновники, в том числе десять депутатов, а также члены парламент Гагаузской автономии. Заведено административное дело и против епископа Бельцкого Маркела, который также демонстрировал георгиевскую ленту."Эти лица также несут ответственность за правонарушение, они подпадают под действие кодекса о правонарушениях. Парламент Молдавии не принимал закон, который освобождал бы определенные группы лиц от ответственности за соответствующее деяние", - подчеркнул глава полиции.В Молдавии 20 апреля вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.

https://ria.ru/20220510/aktsiya-1787747626.html

https://ria.ru/20220509/moldaviya-1787633943.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, молдавия, день победы, украина