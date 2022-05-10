https://ria.ru/20220510/lendliz-1787736888.html

Эксперт прокомментировал одобрение Байденом ленд-лиза для Украины

Эксперт прокомментировал одобрение Байденом ленд-лиза для Украины - РИА Новости, 10.05.2022

Эксперт прокомментировал одобрение Байденом ленд-лиза для Украины

США выгодно затягивание конфликта на Украине для укрепления своих позиций и ослабления России, заявил РИА Новости эксперт Российского совета по международным... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T11:57

2022-05-10T11:57

2022-05-10T11:57

в мире

сша

конгресс сша

украина

россия

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787734389_0:316:3080:2048_1920x0_80_0_0_36180d88c44e03b9c82bdfba7b428b9d.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. США выгодно затягивание конфликта на Украине для укрепления своих позиций и ослабления России, заявил РИА Новости эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) по военным аспектам Прохор Тебин, комментируя подписанный накануне президентом США Джо Байденом закон о "ленд-лизе" для Украины.Байден подписал в понедельник закон о "ленд-лизе" для Украины. Одобренный обеими палатами конгресса документ призван упростить оказание военной помощи стране. В частности, он временно снимает ряд "требований, связанных с полномочиями президента по ленд-лизу оборонного оборудования, если оно предназначено для правительства Украины или других стран Восточной Европы, подвергнувшихся российскому вторжению", говорится в описании документа на сайте конгресса США."Это (подписание закона о "ленд-лизе" - ред.) не повлияет на разрешение конфликта, это повлияет на его затягивание. Администрации Байдена, как и США, и в целом западному миру, невыгодно сейчас скорейшее прекращение боевых действий. Им выгодно затягивание данного конфликта для укрепления своих позиций и ослабления России. В данном случае увеличение военной поддержки Украины как раз служит этому", - сказал Тебин.Эксперт отметил, что несмотря на довольно агрессивную позицию, в том числе в переговорах с западными странами, Киев, получая массированную военную поддержку, с высокой долей вероятности будет серьезно зависим от этих стран "чем дальше, тем больше".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220509/bayden-1787701563.html

https://ria.ru/20220502/oruzhie-1786524416.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, конгресс сша, украина, россия, джо байден