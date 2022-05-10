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Число погибших при взрыве газа в столице Кубы выросло до 40 человек
Число погибших при взрыве газа в столице Кубы выросло до 40 человек - РИА Новости, 10.05.2022
Число погибших при взрыве газа в столице Кубы выросло до 40 человек
Сорок человек скончались после взрыва газа в гаванском отеле Saratoga и 18 остаются госпитализированными, включая шестерых в критическом состоянии, сообщило... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T02:19
2022-05-10T02:19
2022-05-10T12:13
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МЕХИКО, 10 мая — РИА Новости. Сорок человек скончались после взрыва газа в гаванском отеле Saratoga и 18 остаются госпитализированными, включая шестерых в критическом состоянии, сообщило Министерство здравоохранения Кубы.Среди шестерых пострадавших в критическом состоянии, которые находятся в больницах, двое детей. Всего госпитализированы пятеро несовершеннолетних.Взрыв газа в гаванской гостинице Saratoga произошел утром в пятницу. Взрывной волной разрушен фасад здания до пятого этажа, пострадали 17 соседних строений, включая школу. Предварительная версия произошедшего — утечка и взрыв бытового газа из заправочной цистерны. Власти назвали произошедшее несчастным случаем.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, куба, новости - туризм
02:19 10.05.2022 (обновлено: 12:13 10.05.2022)
Число погибших при взрыве газа в столице Кубы выросло до 40 человек
Число погибших при взрыве газа в гаванском отеле Saratoga выросло до 40 человек
МЕХИКО, 10 мая — РИА Новости. Сорок человек скончались после взрыва газа в гаванском отеле Saratoga и 18 остаются госпитализированными, включая шестерых в критическом состоянии, сообщило Министерство здравоохранения Кубы.
"По состоянию на 18:30 9 мая пострадавших — 94 человека, из них 18 госпитализированы, 36 пациентов выписаны, 40 умерли", — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Среди шестерых пострадавших в критическом состоянии, которые находятся в больницах, двое детей. Всего госпитализированы пятеро несовершеннолетних.
Взрыв газа в гаванской гостинице Saratoga произошел утром в пятницу. Взрывной волной разрушен фасад здания до пятого этажа, пострадали 17 соседних строений, включая школу. Предварительная версия произошедшего — утечка и взрыв бытового газа из заправочной цистерны. Власти назвали произошедшее несчастным случаем.