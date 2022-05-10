https://ria.ru/20220510/kuba-1787713054.html

Число погибших при взрыве газа в столице Кубы выросло до 40 человек

Число погибших при взрыве газа в столице Кубы выросло до 40 человек - РИА Новости, 10.05.2022

Число погибших при взрыве газа в столице Кубы выросло до 40 человек

Сорок человек скончались после взрыва газа в гаванском отеле Saratoga и 18 остаются госпитализированными, включая шестерых в критическом состоянии, сообщило... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T02:19

2022-05-10T02:19

2022-05-10T12:13

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МЕХИКО, 10 мая — РИА Новости. Сорок человек скончались после взрыва газа в гаванском отеле Saratoga и 18 остаются госпитализированными, включая шестерых в критическом состоянии, сообщило Министерство здравоохранения Кубы.Среди шестерых пострадавших в критическом состоянии, которые находятся в больницах, двое детей. Всего госпитализированы пятеро несовершеннолетних.Взрыв газа в гаванской гостинице Saratoga произошел утром в пятницу. Взрывной волной разрушен фасад здания до пятого этажа, пострадали 17 соседних строений, включая школу. Предварительная версия произошедшего — утечка и взрыв бытового газа из заправочной цистерны. Власти назвали произошедшее несчастным случаем.

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куба

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, куба, новости - туризм