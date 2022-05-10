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В Крыму прокомментировали "взрывы" у границы с Херсонской областью - РИА Новости, 10.05.2022
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В Крыму прокомментировали "взрывы" у границы с Херсонской областью
В Крыму прокомментировали "взрывы" у границы с Херсонской областью - РИА Новости, 10.05.2022
В Крыму прокомментировали "взрывы" у границы с Херсонской областью
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что хлопки, которые были слышны в приграничных районах на севере Крыма, доносятся с... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T19:41
2022-05-10T19:41
андрей турчак
владимир сальдо
херсонская область
армянск
украина
единая россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что хлопки, которые были слышны в приграничных районах на севере Крыма, доносятся с Херсонской области и связаны с уничтожением украинских боеприпасов."Хлопки, которые слышны в Армянске на севере Крыма, доносятся со стороны Херсонской области. Там саперами проводится разминирование и уничтожение украинских боеприпасов", - сказал журналистам Крючков и добавил, что информация о якобы обстрелах полуострова со стороны украинских войск не соответствует действительности.Крючков подчеркнул, что никакой опасности для крымчан и жителей Херсонской области нет.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.
https://ria.ru/20220509/oproverzhenie-1787691640.html
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андрей турчак, владимир сальдо, херсонская область , армянск, украина, единая россия
19:41 10.05.2022
 
В Крыму прокомментировали "взрывы" у границы с Херсонской областью

В Крыму прокомментировали информацию о "взрывах" у границы с Херсонской областью

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что хлопки, которые были слышны в приграничных районах на севере Крыма, доносятся с Херсонской области и связаны с уничтожением украинских боеприпасов.
"Хлопки, которые слышны в Армянске на севере Крыма, доносятся со стороны Херсонской области. Там саперами проводится разминирование и уничтожение украинских боеприпасов", - сказал журналистам Крючков и добавил, что информация о якобы обстрелах полуострова со стороны украинских войск не соответствует действительности.
Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 20:16
В Крыму опровергли информацию о взрыве на Крымском мосту
Крючков подчеркнул, что никакой опасности для крымчан и жителей Херсонской области нет.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.
Журналисты работают за ноутбуками, Китай - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
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Андрей ТурчакВладимир СальдоХерсонская областьАрмянскУкраинаЕдиная Россия
 
 
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