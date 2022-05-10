https://ria.ru/20220510/krym-1787723504.html

В парламенте Крыма заявили, что видят южные области Украины регионом России

В парламенте Крыма заявили, что видят южные области Украины регионом России - РИА Новости, 10.05.2022

В парламенте Крыма заявили, что видят южные области Украины регионом России

Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что освобожденные южные области Украины должны быть новым регионом Российской Федерации, их слияние с... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T09:11

2022-05-10T09:11

2022-05-10T10:39

андрей турчак

владимир сальдо

херсонская область

украина

россия

единая россия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что освобожденные южные области Украины должны быть новым регионом Российской Федерации, их слияние с полуостровом, по его мнению, нецелесообразно."Судьба освобожденных территорий будет обсуждаться после завершения специальной военной операции. Уверен, у них должен быть свой путь, никого не надо принимать в состав Крыма. Это должен быть новый регион", - заявил Константинов РИА Новости.По его словам, Крым уже является полноценным субъектом Российской Федерации, его российский статус восстановлен юридически с соблюдением всех международных норм."Путь Крыма должны пройти и освобожденные регионы. Их жители должны решать свою дальнейшую судьбу. Мы же готовы оказать всю необходимую помощь в части ускоренной интеграции освобожденных территорий в российское политическое и экономическое пространство", - почеркнул глава парламента.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.

https://ria.ru/20220410/krym-1782765497.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220509/kherson-1787589096.html

херсонская область

украина

россия

республика крым

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андрей турчак, владимир сальдо, херсонская область , украина, россия, единая россия, республика крым