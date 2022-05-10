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Эксперт из Китая: России будет трудно совершать запуски на "Тяньгун" - РИА Новости, 10.05.2022
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Эксперт из Китая: России будет трудно совершать запуски на "Тяньгун"
Эксперт из Китая: России будет трудно совершать запуски на "Тяньгун" - РИА Новости, 10.05.2022
Эксперт из Китая: России будет трудно совершать запуски на "Тяньгун"
В будущем другие страны смогут отправлять космические корабли к китайской орбитальной космической станции "Тяньгун", однако Россия столкнётся с трудностями с... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T17:10
2022-05-10T17:10
космос - риа наука
россия
китай
сша
евросоюз
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ПЕКИН, 10 мая – РИА Новости. В будущем другие страны смогут отправлять космические корабли к китайской орбитальной космической станции "Тяньгун", однако Россия столкнётся с трудностями с запуском кораблей из-за географического положения космодромов, считает заместитель председателя Комитета по космическому транспорту Международной федерации астронавтики, профессор при Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации (CASIC) Ян Юйгуан.По его словам, в будущем могут быть возможны запуски космических кораблей к китайской орбитальной космической станции из других стран."Говоря о России, есть один фактор, который мы должны учитывать. Территория России расположена на очень высоких широтах, а для стыковки с китайской космической станцией у нас есть основное требование: широта, на которой расположена стартовая площадка, должна быть не выше 42 градусов, это трудность с которой столкнется Россия", - заявил Ян Юйгуан во вторник в эфире китайского телеканала CGTN.При этом Ян Юйгуан отметил, что США, Япония, а также страны ЕС, которые эксплуатируют космодром Куру во Французской Гвиане, не столкнутся с подобными трудностями.Во вторник китайский космический грузовой корабль "Тяньчжоу-4" успешно пристыковался к станции "Тяньгун". Грузовик доставил на орбиту топливо, оборудование, расходные материалы и прочие грузы для экипажа корабля "Шэньчжоу-14" в составе трех человек, которые отправятся на станцию "Тяньгун" в июне этого года и проведут там около шести месяцев.Строительство многомодульной китайской орбитальной станции "Тяньгун" официально началось 29 апреля 2021 года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ". Ожидается, что строительство станции завершится уже в этом году. На станции одновременно могут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа.Планируется, что в этом году к станции пристыкуют лабораторный модуль "Вэньтянь" и исследовательский "Мэнтянь". Кроме того, в 2025 году должны запустить автономный астрофизический модуль "Сюньтянь", который будет периодически стыковаться со станцией для обслуживания.Основной модуль станции длиной 16,6 метра и максимальным диаметром 4,2 метра получил название "Тяньхэ", в настоящий момент это самый крупный созданный в Китае космический аппарат. Здесь располагаются центр контроля и управления и основное жилое пространство для экипажа (около 50 кубометров), также здесь будут проводить некоторые научные и технологические эксперименты.Помимо основного модуля, жилое пространство предусмотрено и в экспериментальных, поэтому общая его площадь составит около 110 кубических метров. Основной модуль оборудован двумя стыковочными узлами для экспериментальных отсеков, а также тремя стыковочными портами для стыковки пилотируемых и грузовых кораблей.
https://ria.ru/20220504/kosmos-1786746263.html
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космос - риа наука, россия, китай, сша, евросоюз
17:10 10.05.2022
 
Эксперт из Китая: России будет трудно совершать запуски на "Тяньгун"

Ян Юйгуан: России будет трудно совершать запуски на космическую станцию "Тяньгун"

CC BY-SA 4.0 / Shujianyang / Китайская космическая станция "Тяньгун"
Китайская космическая станция Тяньгун - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
CC BY-SA 4.0 / Shujianyang /
Китайская космическая станция "Тяньгун". Архивное фото
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ПЕКИН, 10 мая – РИА Новости. В будущем другие страны смогут отправлять космические корабли к китайской орбитальной космической станции "Тяньгун", однако Россия столкнётся с трудностями с запуском кораблей из-за географического положения космодромов, считает заместитель председателя Комитета по космическому транспорту Международной федерации астронавтики, профессор при Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации (CASIC) Ян Юйгуан.
По его словам, в будущем могут быть возможны запуски космических кораблей к китайской орбитальной космической станции из других стран.
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"Говоря о России, есть один фактор, который мы должны учитывать. Территория России расположена на очень высоких широтах, а для стыковки с китайской космической станцией у нас есть основное требование: широта, на которой расположена стартовая площадка, должна быть не выше 42 градусов, это трудность с которой столкнется Россия", - заявил Ян Юйгуан во вторник в эфире китайского телеканала CGTN.
При этом Ян Юйгуан отметил, что США, Япония, а также страны ЕС, которые эксплуатируют космодром Куру во Французской Гвиане, не столкнутся с подобными трудностями.
Во вторник китайский космический грузовой корабль "Тяньчжоу-4" успешно пристыковался к станции "Тяньгун". Грузовик доставил на орбиту топливо, оборудование, расходные материалы и прочие грузы для экипажа корабля "Шэньчжоу-14" в составе трех человек, которые отправятся на станцию "Тяньгун" в июне этого года и проведут там около шести месяцев.
Строительство многомодульной китайской орбитальной станции "Тяньгун" официально началось 29 апреля 2021 года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ". Ожидается, что строительство станции завершится уже в этом году. На станции одновременно могут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа.
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Планируется, что в этом году к станции пристыкуют лабораторный модуль "Вэньтянь" и исследовательский "Мэнтянь". Кроме того, в 2025 году должны запустить автономный астрофизический модуль "Сюньтянь", который будет периодически стыковаться со станцией для обслуживания.
Основной модуль станции длиной 16,6 метра и максимальным диаметром 4,2 метра получил название "Тяньхэ", в настоящий момент это самый крупный созданный в Китае космический аппарат. Здесь располагаются центр контроля и управления и основное жилое пространство для экипажа (около 50 кубометров), также здесь будут проводить некоторые научные и технологические эксперименты.
Помимо основного модуля, жилое пространство предусмотрено и в экспериментальных, поэтому общая его площадь составит около 110 кубических метров. Основной модуль оборудован двумя стыковочными узлами для экспериментальных отсеков, а также тремя стыковочными портами для стыковки пилотируемых и грузовых кораблей.
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