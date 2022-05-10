https://ria.ru/20220510/koronavirus-1787735452.html

В Москве за сутки госпитализировали 103 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 103 человека с COVID-19 - РИА Новости, 10.05.2022

В Москве за сутки госпитализировали 103 человека с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлено 237 случаев COVID-19, умерли 17 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T11:42

2022-05-10T11:42

2022-05-10T11:42

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 237 случаев COVID-19, умерли 17 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 237, госпитализировано - 103 человека, выздоровело - 280 человек, 17 человек умерли за сутки", - сообщается в сводке по столице.Накануне было выявлено 268 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 764 226 случаев коронавируса, выздоровели 2 572 757 человек, умерли 43 421 человек.

https://ria.ru/20220510/koronavirus-1787734721.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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