https://ria.ru/20220510/kndr-1787716461.html

Лидер КНДР поздравил президента России с Днем Победы

Лидер КНДР поздравил президента России с Днем Победы - РИА Новости, 10.05.2022

Лидер КНДР поздравил президента России с Днем Победы

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем Победы и выразил "решительную солидарность" с действиями российского народа по искоренению РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T05:20

2022-05-10T05:20

2022-05-10T05:20

день победы — 2022

в мире

ким чен ын

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россия

день победы

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем Победы и выразил "решительную солидарность" с действиями российского народа по искоренению угрозы, передает агентство Ренхап со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство.В сообщении Ким Чен Ына выражается "решительная солидарность" делу российского народа по "искоренению политической и военной угрозы и шантажа со стороны враждебных сил", а также по защите достоинства, мира и безопасности страны.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220510/nikaragua-1787714955.html

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Максим Горбачев

в мире, ким чен ын, владимир путин, россия, день победы