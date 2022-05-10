Рейтинг@Mail.ru
Лидер КНДР поздравил президента России с Днем Победы - РИА Новости, 10.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
День Победы — 2022
https://ria.ru/20220510/kndr-1787716461.html
Лидер КНДР поздравил президента России с Днем Победы
Лидер КНДР поздравил президента России с Днем Победы - РИА Новости, 10.05.2022
Лидер КНДР поздравил президента России с Днем Победы
Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем Победы и выразил "решительную солидарность" с действиями российского народа по искоренению РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T05:20
2022-05-10T05:20
день победы — 2022
в мире
ким чен ын
владимир путин
россия
день победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570665600_0:483:2780:2047_1920x0_80_0_0_32bbc28d73f27811d8873a956ce4ea90.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем Победы и выразил "решительную солидарность" с действиями российского народа по искоренению угрозы, передает агентство Ренхап со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство.В сообщении Ким Чен Ына выражается "решительная солидарность" делу российского народа по "искоренению политической и военной угрозы и шантажа со стороны враждебных сил", а также по защите достоинства, мира и безопасности страны.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220510/nikaragua-1787714955.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570665600_51:0:2780:2047_1920x0_80_0_0_5d1cd1156cecad6f33d2a34f3149e7bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ким чен ын, владимир путин, россия, день победы
05:20 10.05.2022
 
Лидер КНДР поздравил президента России с Днем Победы

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил "решительную солидарность" с действиями российского народа

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПредседатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем Победы и выразил "решительную солидарность" с действиями российского народа по искоренению угрозы, передает агентство Ренхап со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство.
В сообщении Ким Чен Ына выражается "решительная солидарность" делу российского народа по "искоренению политической и военной угрозы и шантажа со стороны враждебных сил", а также по защите достоинства, мира и безопасности страны.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Значок с надписью Победа - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
04:14День Победы — 2022
Глава МИД Никарагуа присоединился к шествию "Бессмертного полка" в Манагуа
 
День Победы — 2022В миреКим Чен ЫнВладимир ПутинРоссияДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала