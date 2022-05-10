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Путин назначил врио губернатора Кировской области Александра Соколова - РИА Новости, 10.05.2022
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Путин назначил врио губернатора Кировской области Александра Соколова
Путин назначил врио губернатора Кировской области Александра Соколова - РИА Новости, 10.05.2022
Путин назначил врио губернатора Кировской области Александра Соколова
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющего обязанности главы Кировской области, сообщили в Кремле. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T20:08
2022-05-10T22:20
политика
кировская область
жкх
александр соколов
игорь комаров
игорь васильев
россия
костромская область
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющего обязанности главы Кировской области, сообщили в Кремле.Врио губернатора Кировской области назначен Александр Соколов.Путин провел рабочую встречу с назначенным временно исполняющим обязанности руководителем Кировской области. Александр Соколов заявил о готовности решать проблемы региона вместе с его жителями.Соколов рассказал, что, когда работал первым заместителем губернатора Костромской области, он курировал внутреннюю политику, культуру и молодежь. "Внутренняя политика – это взаимодействие со всеми муниципалитетами, политическими партиями, общественными организациями… Сейчас в круг моих обязанностей входит взаимодействие с региональными органами власти, поэтому регионы я изучаю. Кировскую область посмотрел. Не скажу, что знаю назубок все проблемы, которые там есть. Но я понимаю, что это серьезный лесопромышленный комплекс, это и тяжелая промышленность, есть интересный опыт сельского хозяйства, строительства", – сказал Соколов во время встречи с Путиным.Он выразил надежду, что вместе с людьми, которые там работают, вместе с предпринимателями, главами муниципальных образований удастся решить многие вопросы."Я думаю, что опираться нужно на инициативу людей. В Кировской области народ очень инициативный и, что очень важно, крайне патриотичный – и по отношению к России, и к своему родному краю. а это очень серьезный ресурс для развития", - подчеркнул Соколов.Соколов - управленец с разноплановым опытом: руководство некоммерческими организациями, региональное управление, госслужба на федеральном уровне. Долгое время работал в региональных органах власти, был заместителем губернатора одного из субъектов Российской Федерации. Возглавлял ряд общественных организаций и объединений в сфере молодежной политики и международного сотрудничества. С 2017 года - на руководящих должностях в администрации президента. Занимался вопросами развития регионов, взаимодействия с политическими партиями и экспертным сообществом. Участник президентского кадрового резерва. Прошел обучение в Высшей школе госуправления - в так называемой "Школе губернаторов". Является одним из ведущих экспертов в стране по вопросам внутренней политики и регионального развития.Полпред президента в ПФО Игорь Комаров представит врио губернатора Кировской области в среду, сообщили РИА Новости в полпредстве."Представление состоится в среду в Кирове. Врио губернатора представит полпред президента в ПФО Игорь Комаров", - сказала собеседница агентства.Ранее губернатор Кировской области Игорь Васильев заявил, что решил оставить свой пост в связи с приближением окончания срока полномочий и продолжить работу на федеральном уровне.
https://ria.ru/20220510/vrio-1787802011.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220510/putin-1787791987.html
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политика, кировская область, жкх, александр соколов, игорь комаров, игорь васильев, россия, костромская область
20:08 10.05.2022 (обновлено: 22:20 10.05.2022)
 
Путин назначил врио губернатора Кировской области Александра Соколова

Путин назначил ВРИО губернатора Кировской области Александра Соколова

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющего обязанности главы Кировской области, сообщили в Кремле.
Врио губернатора Кировской области назначен Александр Соколов.
Путин провел рабочую встречу с назначенным временно исполняющим обязанности руководителем Кировской области.
Александр Соколов заявил о готовности решать проблемы региона вместе с его жителями.
Соколов рассказал, что, когда работал первым заместителем губернатора Костромской области, он курировал внутреннюю политику, культуру и молодежь. "Внутренняя политика – это взаимодействие со всеми муниципалитетами, политическими партиями, общественными организациями… Сейчас в круг моих обязанностей входит взаимодействие с региональными органами власти, поэтому регионы я изучаю. Кировскую область посмотрел. Не скажу, что знаю назубок все проблемы, которые там есть. Но я понимаю, что это серьезный лесопромышленный комплекс, это и тяжелая промышленность, есть интересный опыт сельского хозяйства, строительства", – сказал Соколов во время встречи с Путиным.
Владимир Мазур - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
Вчера, 22:08
Путин встретился с врио губернатора Томской области
Он выразил надежду, что вместе с людьми, которые там работают, вместе с предпринимателями, главами муниципальных образований удастся решить многие вопросы.
"Я думаю, что опираться нужно на инициативу людей. В Кировской области народ очень инициативный и, что очень важно, крайне патриотичный – и по отношению к России, и к своему родному краю. а это очень серьезный ресурс для развития", - подчеркнул Соколов.
Соколов - управленец с разноплановым опытом: руководство некоммерческими организациями, региональное управление, госслужба на федеральном уровне. Долгое время работал в региональных органах власти, был заместителем губернатора одного из субъектов Российской Федерации. Возглавлял ряд общественных организаций и объединений в сфере молодежной политики и международного сотрудничества. С 2017 года - на руководящих должностях в администрации президента. Занимался вопросами развития регионов, взаимодействия с политическими партиями и экспертным сообществом. Участник президентского кадрового резерва. Прошел обучение в Высшей школе госуправления - в так называемой "Школе губернаторов". Является одним из ведущих экспертов в стране по вопросам внутренней политики и регионального развития.
Полпред президента в ПФО Игорь Комаров представит врио губернатора Кировской области в среду, сообщили РИА Новости в полпредстве.
"Представление состоится в среду в Кирове. Врио губернатора представит полпред президента в ПФО Игорь Комаров", - сказала собеседница агентства.
Ранее губернатор Кировской области Игорь Васильев заявил, что решил оставить свой пост в связи с приближением окончания срока полномочий и продолжить работу на федеральном уровне.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
Вчера, 20:13В России
Путин назначил врио глав пяти субъектов Федерации
 
ПолитикаКировская областьЖКХАлександр СоколовИгорь КомаровИгорь ВасильевРоссияКостромская область
 
 
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