20:08 10.05.2022 (обновлено: 22:20 10.05.2022)
Путин назначил врио губернатора Кировской области Александра Соколова
Путин назначил ВРИО губернатора Кировской области Александра Соколова
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющего обязанности главы Кировской области, сообщили в Кремле.
Врио губернатора Кировской области назначен Александр Соколов.
Путин провел рабочую встречу с назначенным временно исполняющим обязанности руководителем Кировской области.
Александр Соколов заявил о готовности решать проблемы региона вместе с его жителями.
Соколов рассказал, что, когда работал первым заместителем губернатора Костромской области, он курировал внутреннюю политику, культуру и молодежь. "Внутренняя политика – это взаимодействие со всеми муниципалитетами, политическими партиями, общественными организациями… Сейчас в круг моих обязанностей входит взаимодействие с региональными органами власти, поэтому регионы я изучаю. Кировскую область посмотрел. Не скажу, что знаю назубок все проблемы, которые там есть. Но я понимаю, что это серьезный лесопромышленный комплекс, это и тяжелая промышленность, есть интересный опыт сельского хозяйства, строительства", – сказал Соколов во время встречи с Путиным.
Он выразил надежду, что вместе с людьми, которые там работают, вместе с предпринимателями, главами муниципальных образований удастся решить многие вопросы.
"Я думаю, что опираться нужно на инициативу людей. В Кировской области народ очень инициативный и, что очень важно, крайне патриотичный – и по отношению к России, и к своему родному краю. а это очень серьезный ресурс для развития", - подчеркнул Соколов.
Соколов - управленец с разноплановым опытом: руководство некоммерческими организациями, региональное управление, госслужба на федеральном уровне. Долгое время работал в региональных органах власти, был заместителем губернатора одного из субъектов Российской Федерации. Возглавлял ряд общественных организаций и объединений в сфере молодежной политики и международного сотрудничества. С 2017 года - на руководящих должностях в администрации президента. Занимался вопросами развития регионов, взаимодействия с политическими партиями и экспертным сообществом. Участник президентского кадрового резерва. Прошел обучение в Высшей школе госуправления - в так называемой "Школе губернаторов". Является одним из ведущих экспертов в стране по вопросам внутренней политики и регионального развития.
Полпред президента в ПФО Игорь Комаров представит врио губернатора Кировской области в среду, сообщили РИА Новости в полпредстве.
"Представление состоится в среду в Кирове. Врио губернатора представит полпред президента в ПФО Игорь Комаров", - сказала собеседница агентства.
Ранее губернатор Кировской области Игорь Васильев заявил, что решил оставить свой пост в связи с приближением окончания срока полномочий и продолжить работу на федеральном уровне.