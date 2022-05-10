https://ria.ru/20220510/kherson-1787794365.html

Учителя в Херсоне заменяли русский язык на английский, сообщила очевидица

Учителя в Херсоне заменяли русский язык на английский, сообщила очевидица - РИА Новости, 10.05.2022

Учителя в Херсоне заменяли русский язык на английский, сообщила очевидица

Учителя школ в Херсоне в последние годы целенаправленно сокращали уроки русского языка и агрессивно реагировали на предложения сохранить его преподавание на... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T20:47

2022-05-10T20:47

2022-05-10T20:47

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

херсонская область

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784359999_0:0:3132:1761_1920x0_80_0_0_36a595627a1dddf8fa5d7f3ea35ba61d.jpg

ХЕРСОН, 10 мая - РИА Новости. Учителя школ в Херсоне в последние годы целенаправленно сокращали уроки русского языка и агрессивно реагировали на предложения сохранить его преподавание на прежнем уровне, рассказала РИА Новости местная жительница.В настоящее время Херсонская область вместе с ее административным центром находятся под контролем российских вооруженных сил."Я была против, и 48-я (городская) школа в 2108 и 2019 году начали русский язык исключать. Директор и учителя были настроены на американскую программу. Когда все происходило, их милиционер охранял, а я стояла и возмущалась. Я подошла и спросила, почему поют по-украински и по-английски, а где русский язык? Они сказали: нам не надо. А я говорю: будь моя воля, я бы всех вас отдала под суд! Но все учителя были агрессивно настроены против меня, они нацисты", - сказала собеседница агентства, которая родилась в годы Великой Отечественной войны.По ее словам, очень важно, что жителям Херсона дали возможность отмечать День Победы. "Россия сегодня является освободителем от нацистов и всяких американских кураторов", - сказала она.

https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html

херсон

херсонская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, херсон, херсонская область , украина, ситуация в днр и лнр