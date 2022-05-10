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Учителя в Херсоне заменяли русский язык на английский, сообщила очевидица - РИА Новости, 10.05.2022
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https://ria.ru/20220510/kherson-1787794365.html
Учителя в Херсоне заменяли русский язык на английский, сообщила очевидица
Учителя в Херсоне заменяли русский язык на английский, сообщила очевидица - РИА Новости, 10.05.2022
Учителя в Херсоне заменяли русский язык на английский, сообщила очевидица
Учителя школ в Херсоне в последние годы целенаправленно сокращали уроки русского языка и агрессивно реагировали на предложения сохранить его преподавание на... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T20:47
2022-05-10T20:47
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
херсонская область
украина
ситуация в днр и лнр
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ХЕРСОН, 10 мая - РИА Новости. Учителя школ в Херсоне в последние годы целенаправленно сокращали уроки русского языка и агрессивно реагировали на предложения сохранить его преподавание на прежнем уровне, рассказала РИА Новости местная жительница.В настоящее время Херсонская область вместе с ее административным центром находятся под контролем российских вооруженных сил."Я была против, и 48-я (городская) школа в 2108 и 2019 году начали русский язык исключать. Директор и учителя были настроены на американскую программу. Когда все происходило, их милиционер охранял, а я стояла и возмущалась. Я подошла и спросила, почему поют по-украински и по-английски, а где русский язык? Они сказали: нам не надо. А я говорю: будь моя воля, я бы всех вас отдала под суд! Но все учителя были агрессивно настроены против меня, они нацисты", - сказала собеседница агентства, которая родилась в годы Великой Отечественной войны.По ее словам, очень важно, что жителям Херсона дали возможность отмечать День Победы. "Россия сегодня является освободителем от нацистов и всяких американских кураторов", - сказала она.
https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html
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в мире, херсон, херсонская область , украина, ситуация в днр и лнр
20:47 10.05.2022
 
Учителя в Херсоне заменяли русский язык на английский, сообщила очевидица

Очевидица рассказала, как учителя в Херсоне специально заменяли русский язык на английский

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкАллея Славы в Херсоне
Аллея Славы в Херсоне - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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ХЕРСОН, 10 мая - РИА Новости. Учителя школ в Херсоне в последние годы целенаправленно сокращали уроки русского языка и агрессивно реагировали на предложения сохранить его преподавание на прежнем уровне, рассказала РИА Новости местная жительница.
В настоящее время Херсонская область вместе с ее административным центром находятся под контролем российских вооруженных сил.
"Я была против, и 48-я (городская) школа в 2108 и 2019 году начали русский язык исключать. Директор и учителя были настроены на американскую программу. Когда все происходило, их милиционер охранял, а я стояла и возмущалась. Я подошла и спросила, почему поют по-украински и по-английски, а где русский язык? Они сказали: нам не надо. А я говорю: будь моя воля, я бы всех вас отдала под суд! Но все учителя были агрессивно настроены против меня, они нацисты", - сказала собеседница агентства, которая родилась в годы Великой Отечественной войны.
По ее словам, очень важно, что жителям Херсона дали возможность отмечать День Победы. "Россия сегодня является освободителем от нацистов и всяких американских кураторов", - сказала она.
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