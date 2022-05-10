https://ria.ru/20220510/indoneziya-1787797066.html

Полиция в индонезийском Папуа разогнала демонстрацию водометами

Полиция в индонезийском Папуа разогнала демонстрацию водометами - РИА Новости, 10.05.2022

Полиция в индонезийском Папуа разогнала демонстрацию водометами

Полиция индонезийской провинции Папуа использовала водометные пушки во время разгона во вторник демонстрации местных жителей, протестовавших против... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T21:15

2022-05-10T21:15

2022-05-10T21:24

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индонезия

протесты

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БАНГКОК, 10 мая – РИА Новости. Полиция индонезийской провинции Папуа использовала водометные пушки во время разгона во вторник демонстрации местных жителей, протестовавших против административной реорганизации провинции, сообщает индонезийский новостной портал Tempo.Несколько тысяч человек собрались во вторник на демонстрации в пригородах столицы провинции города Джайяпура. Одна из демонстраций, в которой участвовали студенты местных высших учебных заведений и активисты организации Papuan People"s Petition, была разогнана полицейскими, экипированными для контроля толпы, с помощью водометных пушек, сообщает портал.По информации полиции, демонстрация была разогнана в связи с отсутствием у ее руководителей разрешения на проведение протестной акции, в ходе которой демонстранты перекрыли проезжую часть одной из улиц, говорится в сообщении.Правительство Индонезии объявило в прошлом году о планах административной реорганизации богатой полезными ископаемыми провинции Папуа путем разделения ее территории на несколько провинций в целях ускорения экономического развития региона. Протесты против этих планов уже проходили в провинции в марте текущего года.

https://ria.ru/20220505/sudan-1787111285.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, папуа (индонезия), индонезия, протесты