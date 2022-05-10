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Полиция в индонезийском Папуа разогнала демонстрацию водометами - РИА Новости, 10.05.2022
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Полиция в индонезийском Папуа разогнала демонстрацию водометами
Полиция в индонезийском Папуа разогнала демонстрацию водометами - РИА Новости, 10.05.2022
Полиция в индонезийском Папуа разогнала демонстрацию водометами
Полиция индонезийской провинции Папуа использовала водометные пушки во время разгона во вторник демонстрации местных жителей, протестовавших против... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T21:15
2022-05-10T21:24
в мире
папуа (индонезия)
индонезия
протесты
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БАНГКОК, 10 мая – РИА Новости. Полиция индонезийской провинции Папуа использовала водометные пушки во время разгона во вторник демонстрации местных жителей, протестовавших против административной реорганизации провинции, сообщает индонезийский новостной портал Tempo.Несколько тысяч человек собрались во вторник на демонстрации в пригородах столицы провинции города Джайяпура. Одна из демонстраций, в которой участвовали студенты местных высших учебных заведений и активисты организации Papuan People"s Petition, была разогнана полицейскими, экипированными для контроля толпы, с помощью водометных пушек, сообщает портал.По информации полиции, демонстрация была разогнана в связи с отсутствием у ее руководителей разрешения на проведение протестной акции, в ходе которой демонстранты перекрыли проезжую часть одной из улиц, говорится в сообщении.Правительство Индонезии объявило в прошлом году о планах административной реорганизации богатой полезными ископаемыми провинции Папуа путем разделения ее территории на несколько провинций в целях ускорения экономического развития региона. Протесты против этих планов уже проходили в провинции в марте текущего года.
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в мире, папуа (индонезия), индонезия, протесты
21:15 10.05.2022 (обновлено: 21:24 10.05.2022)
 
Полиция в индонезийском Папуа разогнала демонстрацию водометами

Полиция разогнала водометами демонстрацию в индонезийской провинции Папуа

© AFP 2022 / Dida NuswantaraСотрудники индонезийской полиции
Сотрудники индонезийской полиции - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© AFP 2022 / Dida Nuswantara
Сотрудники индонезийской полиции. Архивное фото
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БАНГКОК, 10 мая – РИА Новости. Полиция индонезийской провинции Папуа использовала водометные пушки во время разгона во вторник демонстрации местных жителей, протестовавших против административной реорганизации провинции, сообщает индонезийский новостной портал Tempo.
Несколько тысяч человек собрались во вторник на демонстрации в пригородах столицы провинции города Джайяпура. Одна из демонстраций, в которой участвовали студенты местных высших учебных заведений и активисты организации Papuan People"s Petition, была разогнана полицейскими, экипированными для контроля толпы, с помощью водометных пушек, сообщает портал.
По информации полиции, демонстрация была разогнана в связи с отсутствием у ее руководителей разрешения на проведение протестной акции, в ходе которой демонстранты перекрыли проезжую часть одной из улиц, говорится в сообщении.
Правительство Индонезии объявило в прошлом году о планах административной реорганизации богатой полезными ископаемыми провинции Папуа путем разделения ее территории на несколько провинций в целях ускорения экономического развития региона. Протесты против этих планов уже проходили в провинции в марте текущего года.
Акция протеста в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 23:51
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