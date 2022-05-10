https://ria.ru/20220510/gubernator-1787754355.html
Губернатор Кировской области уходит с поста
Губернатор Кировской области уходит с поста - РИА Новости, 10.05.2022
Губернатор Кировской области уходит с поста
Глава Кировской области Игорь Васильев сообщил о намерении оставить пост из-за скорого истечения срока полномочий. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T14:39
2022-05-10T14:39
2022-05-10T16:17
россия
кировская область
политика
игорь васильев
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Глава Кировской области Игорь Васильев сообщил о намерении оставить пост из-за скорого истечения срока полномочий."В связи с приближением окончания срока полномочий в должности губернатора, на которую вы меня избрали, мною принято важное решение оставить пост губернатора Кировской области и продолжить работу на федеральном уровне", — отмечается в сообщении в Telegram-канале губернатора.По его словам, это решение также поддержал президент России Владимир Путин.Васильев поблагодарил команду правительства Кировской области и глав муниципалитетов за совместную работу. Он добавил, что намерен поддерживать региональные инициативы на федеральном уровне.Также губернатор пожелал области дальнейшего развития и процветания.
https://ria.ru/20220425/dorogi-1785335148.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кировская область, политика, игорь васильев
14:39 10.05.2022 (обновлено: 16:17 10.05.2022)
Губернатор Кировской области уходит с поста
Губернатор Кировской области Васильев покидает свой пост