Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Кировской области уходит с поста - РИА Новости, 10.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220510/gubernator-1787754355.html
Губернатор Кировской области уходит с поста
Губернатор Кировской области уходит с поста - РИА Новости, 10.05.2022
Губернатор Кировской области уходит с поста
Глава Кировской области Игорь Васильев сообщил о намерении оставить пост из-за скорого истечения срока полномочий. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T14:39
2022-05-10T16:17
россия
кировская область
политика
игорь васильев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152530/55/1525305578_0:98:2680:1606_1920x0_80_0_0_7e0eece077ac52bd380d9aaf67052d72.jpg
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Глава Кировской области Игорь Васильев сообщил о намерении оставить пост из-за скорого истечения срока полномочий."В связи с приближением окончания срока полномочий в должности губернатора, на которую вы меня избрали, мною принято важное решение оставить пост губернатора Кировской области и продолжить работу на федеральном уровне", — отмечается в сообщении в Telegram-канале губернатора.По его словам, это решение также поддержал президент России Владимир Путин.Васильев поблагодарил команду правительства Кировской области и глав муниципалитетов за совместную работу. Он добавил, что намерен поддерживать региональные инициативы на федеральном уровне.Также губернатор пожелал области дальнейшего развития и процветания.
https://ria.ru/20220425/dorogi-1785335148.html
россия
кировская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152530/55/1525305578_0:19:2680:2029_1920x0_80_0_0_9017e7c7b5b4e5a110b310539fc7fa30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, кировская область, политика, игорь васильев
14:39 10.05.2022 (обновлено: 16:17 10.05.2022)
 
Губернатор Кировской области уходит с поста

Губернатор Кировской области Васильев покидает свой пост

© РИА Новости / Перейти в фотобанкГубернатор Кировской области Игорь Васильев
Губернатор Кировской области Игорь Васильев - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Губернатор Кировской области Игорь Васильев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Глава Кировской области Игорь Васильев сообщил о намерении оставить пост из-за скорого истечения срока полномочий.
"В связи с приближением окончания срока полномочий в должности губернатора, на которую вы меня избрали, мною принято важное решение оставить пост губернатора Кировской области и продолжить работу на федеральном уровне", — отмечается в сообщении в Telegram-канале губернатора.
По его словам, это решение также поддержал президент России Владимир Путин.
Васильев поблагодарил команду правительства Кировской области и глав муниципалитетов за совместную работу. Он добавил, что намерен поддерживать региональные инициативы на федеральном уровне.
Также губернатор пожелал области дальнейшего развития и процветания.
Проведение дорожных работ - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 15:53Кировская область
Кировская область получит 1,5 миллиарда рублей на ремонт дорог
 
РоссияКировская областьПолитикаИгорь Васильев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала