https://ria.ru/20220510/goroskop-1787290389.html

Астролог рассказала, как ретроградный Меркурий повлияет на разные знаки

Астролог рассказала, как ретроградный Меркурий повлияет на разные знаки - РИА Новости, 10.05.2022

Астролог рассказала, как ретроградный Меркурий повлияет на разные знаки

С 10 мая по 2 июня Меркурий станет ретроградным. О том, что ждет в этот период знаки зодиака и как каждому лучше действовать, РИА Новости рассказала Екатерина... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T07:02

2022-05-10T07:02

2022-05-10T07:02

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. С 10 мая по 2 июня Меркурий станет ретроградным. О том, что ждет в этот период знаки зодиака и как каждому лучше действовать, РИА Новости рассказала Екатерина Морозова, эксперт по западной и ведической астрологии, нумеролог и таролог.Овен. Ретроградный Меркурий заставит вас пересмотреть свои доходы и расходы. В жизнь также могут вернуться старые друзья и давние идеи. А еще это отличный период для того чтобы активно вести соцсети, заняться рекламой и продвижением.Телец. Не исключено повышение на работе. В личных и рабочих отношениях возможны напряженные моменты. Если занимаетесь оформлением или получением важных бумаг, то этот процесс может затянуться. Будьте готовы к переменам и тому, что придется нестандартно мыслить и действовать.Близнецы. Следует быть осторожными со здоровьем. Иммунитет, ослабленный стрессами, может дать сбой. Поддержите себя витаминами, укрепляющими чаями и другими проверенными народными средствами. В этот период также будет полезно сходить к психологу.Рак. Заинтересуетесь развитием блога или сайта. Друзья как-то помогут на работе и в карьере. Ретроградный Меркурий поможет Ракам прояснить некоторые аспекты и даже наладить испортившиеся отношения. А еще это благоприятное время для погашения кредитов и возврата долгов.Лев. Ждите возвращения старых проблем в виде бывшего супруга(и) или давнего врага. С 10 мая по 2 июня не спешите принимать важные решения, совершать крупные покупки и заключать важные сделки. Все это не принесет удовлетворения и, скорее, разочаруют. Совет — больше времени проводите с близкими и родными.Дева. Меркурий – ваш покровитель. В период ретрограда, возможно, придется завершить старый проект или вернуться к прежней работе. Не переживайте. Сил на это хватит. Правда потом какое-то время будете раздражительными. Не пускайте это на самотек. Займитесь самоконтролем.Весы. Вам во время ретроградного Меркурия хорошо планировать беременность и готовиться к ней. Навести порядок — тоже будет неплохо. Структурируйте свои мысли и мечты, составьте четкие планы действий. А еще проверьте здоровье.Скорпион. Приостановите свою чрезмерную активность. Пусть все идет своим чередом. Завершите то, что начали, и выдохните на время. Ведь впереди вас ждут перемены, вроде переезда или перепланировки. С 10 мая по 2 июня не исключены встречи с родственниками, которых давно не видели.Стрелец. Ретроградный Меркурий дает вам второй шанс. Можно вновь взяться за то, что когда-то не получилось, или восстановить испорченные отношения. На работе ждите хороших новостей. Май и начало июня принесет вам много перемен. Будьте готовы к ним и, если возникнет напряженность, идите на уступки. Даже если очень не хочется.Козерог. Ждите перемен в общении с друзьями и коллегами. Произойдут некоторые рокировки: кто-то отдалится, кто-то, наоборот, займет первые позиции. Также важно не упустить что-то важное на работе. В ретроград вы можете получить денежное вознаграждение. Если будете стараться.Водолей. Вам необходимо проанализировать свою жизнь, действия и планы, расставить приоритеты. Грядет пересмотр всего: от гардероба до личной жизни. Захочется что-то радикально поменять. Поэтому ретроградный Меркурий — отличное время, чтобы заняться самопродвижением.Рыбы. У вас множество планов, связанных с изменениями в жизни. Отлично! Сейчас как раз время для этого. В чем-то, правда, придется поставить окончательную точку. Еще ретроградный Меркурий подготовил для вас тайную встречу, переписку и загадочное событие. Но не зацикливайтесь на этом. Лучше позаботьтесь о своем физическом и духовном здоровье.

https://ria.ru/20220502/goroskop-1786232063.html

https://ria.ru/20220424/goroskop-1784887698.html

https://ria.ru/20220410/goroskop-1782597024.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, стиль жизни, гороскоп, знаки зодиака