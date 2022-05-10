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В Тамбове женщина погибла из-за упавшей от сильного ветра ветки

В Тамбове женщина погибла из-за упавшей от сильного ветра ветки - РИА Новости, 10.05.2022

В Тамбове женщина погибла из-за упавшей от сильного ветра ветки

Женщина погибла, еще одна госпитализирована с травмами после падения ветки дерева на праздничном мероприятии в Тамбове, сообщает прокуратура области. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T11:37

2022-05-10T11:37

2022-05-10T11:59

происшествия

тамбов

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ВОРОНЕЖ, 10 мая - РИА Новости. Женщина погибла, еще одна госпитализирована с травмами после падения ветки дерева на праздничном мероприятии в Тамбове, сообщает прокуратура области.По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в Ахлебиновской роще в понедельник, 9 мая, во время праздничного мероприятия.Прокуратура отмечает, что будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию массового мероприятия.По информации паблика в соцсети "ВКонтакте", сломавшееся от ветра дерево упало на людей, сидевших на лавке. Женщины получили травмы головы.

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тамбов