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В Тамбове женщина погибла из-за упавшей от сильного ветра ветки - РИА Новости, 10.05.2022
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В Тамбове женщина погибла из-за упавшей от сильного ветра ветки
В Тамбове женщина погибла из-за упавшей от сильного ветра ветки - РИА Новости, 10.05.2022
В Тамбове женщина погибла из-за упавшей от сильного ветра ветки
Женщина погибла, еще одна госпитализирована с травмами после падения ветки дерева на праздничном мероприятии в Тамбове, сообщает прокуратура области. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T11:37
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происшествия
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ВОРОНЕЖ, 10 мая - РИА Новости. Женщина погибла, еще одна госпитализирована с травмами после падения ветки дерева на праздничном мероприятии в Тамбове, сообщает прокуратура области.По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в Ахлебиновской роще в понедельник, 9 мая, во время праздничного мероприятия.Прокуратура отмечает, что будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию массового мероприятия.По информации паблика в соцсети "ВКонтакте", сломавшееся от ветра дерево упало на людей, сидевших на лавке. Женщины получили травмы головы.
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происшествия, тамбов
11:37 10.05.2022 (обновлено: 11:59 10.05.2022)
 
В Тамбове женщина погибла из-за упавшей от сильного ветра ветки

Женщина погибла на праздничном мероприятии в Тамбове от упавшей из-за сильного ветра ветки

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВОРОНЕЖ, 10 мая - РИА Новости. Женщина погибла, еще одна госпитализирована с травмами после падения ветки дерева на праздничном мероприятии в Тамбове, сообщает прокуратура области.
По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в Ахлебиновской роще в понедельник, 9 мая, во время праздничного мероприятия.
"В результате падения фрагмента дерева пострадали две женщины, которые были госпитализированы в медицинское учреждение. По предварительным данным, одна из женщин скончалась от полученных травм", - говорится в сообщении.
Прокуратура отмечает, что будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию массового мероприятия.
По информации паблика в соцсети "ВКонтакте", сломавшееся от ветра дерево упало на людей, сидевших на лавке. Женщины получили травмы головы.
 
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