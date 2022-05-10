В Германии министра экономики обвинили в отстаивании интересов США
В Германии министра экономики Хабека обвинили в отстаивании интересов США
© AP Photo / Pool / Kay NietfeldМинистр экономики Германии Роберт Хабек
© AP Photo / Pool / Kay Nietfeld
Министр экономики Германии Роберт Хабек
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Министра экономики Германии Хабека во время выступления перед рабочими нефтеперерабатывающего завода в Бранденбурге обвинили в отстаивании интересов США, пишет Welt.
"Как вы можете доказать, что представляете интересы Германии, а не интересы США?" — спросил сотрудник завода у министра.
На нефтеперерабатывающем заводе в Бранденбурге, контрольный пакет акций которого принадлежит "Роснефти", более тысячи сотрудников боятся потерять работу, пишет издание.
Автор считает, что министр экономики Германии Хабек не может допустить, чтобы предприятие остановило работу из-за нехватки российской нефти, ведь тогда в Восточной Германии закончилось бы топливо.
Кроме того, на рабочие попросили освободить нефтепровод "Дружба", по которому поступает российская нефть, от эмбарго, так как от санкций больше пострадает Германия, чем Россия, — заключила газета.
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