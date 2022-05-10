https://ria.ru/20220510/germaniya-1787735717.html

В Германии министра экономики обвинили в отстаивании интересов США

В Германии министра экономики обвинили в отстаивании интересов США - РИА Новости, 10.05.2022

В Германии министра экономики обвинили в отстаивании интересов США

Министра экономики Германии Хабека во время выступления перед рабочими нефтеперерабатывающего завода в Бранденбурге обвинили в отстаивании интересов США, пишет... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T11:44

2022-05-10T11:44

2022-05-10T11:44

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Министра экономики Германии Хабека во время выступления перед рабочими нефтеперерабатывающего завода в Бранденбурге обвинили в отстаивании интересов США, пишет Welt.На нефтеперерабатывающем заводе в Бранденбурге, контрольный пакет акций которого принадлежит "Роснефти", более тысячи сотрудников боятся потерять работу, пишет издание.Автор считает, что министр экономики Германии Хабек не может допустить, чтобы предприятие остановило работу из-за нехватки российской нефти, ведь тогда в Восточной Германии закончилось бы топливо.На встрече с министром сотрудники завода заявили, что США финансировали смену режима в Киеве и пытались помешать хорошим отношениям между Россией и Германией, отмечает журналист.Кроме того, на рабочие попросили освободить нефтепровод "Дружба", по которому поступает российская нефть, от эмбарго, так как от санкций больше пострадает Германия, чем Россия, — заключила газета.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего коснулись банковского сектора и высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили об уходе из России. В Кремле новые санкции назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.По мнению вице-премьера России Александра Новака, в ближайшие пять-десять лет Евросоюз вряд ли сможет полностью заменить российские энергоресурсы. На этом мнении сходятся и ключевые игроки отрасли.

https://ria.ru/20220509/berbok-1787650527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, германия, россия, сша