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В Германии министра экономики обвинили в отстаивании интересов США - РИА Новости, 10.05.2022
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В Германии министра экономики обвинили в отстаивании интересов США
В Германии министра экономики обвинили в отстаивании интересов США - РИА Новости, 10.05.2022
В Германии министра экономики обвинили в отстаивании интересов США
Министра экономики Германии Хабека во время выступления перед рабочими нефтеперерабатывающего завода в Бранденбурге обвинили в отстаивании интересов США, пишет... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T11:44
2022-05-10T11:44
в мире
германия
россия
сша
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Министра экономики Германии Хабека во время выступления перед рабочими нефтеперерабатывающего завода в Бранденбурге обвинили в отстаивании интересов США, пишет Welt.На нефтеперерабатывающем заводе в Бранденбурге, контрольный пакет акций которого принадлежит "Роснефти", более тысячи сотрудников боятся потерять работу, пишет издание.Автор считает, что министр экономики Германии Хабек не может допустить, чтобы предприятие остановило работу из-за нехватки российской нефти, ведь тогда в Восточной Германии закончилось бы топливо.На встрече с министром сотрудники завода заявили, что США финансировали смену режима в Киеве и пытались помешать хорошим отношениям между Россией и Германией, отмечает журналист.Кроме того, на рабочие попросили освободить нефтепровод "Дружба", по которому поступает российская нефть, от эмбарго, так как от санкций больше пострадает Германия, чем Россия, — заключила газета.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего коснулись банковского сектора и высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили об уходе из России. В Кремле новые санкции назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.По мнению вице-премьера России Александра Новака, в ближайшие пять-десять лет Евросоюз вряд ли сможет полностью заменить российские энергоресурсы. На этом мнении сходятся и ключевые игроки отрасли.
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в мире, германия, россия, сша
11:44 10.05.2022
 
В Германии министра экономики обвинили в отстаивании интересов США

В Германии министра экономики Хабека обвинили в отстаивании интересов США

© AP Photo / Pool / Kay NietfeldМинистр экономики Германии Роберт Хабек
Министр экономики Германии Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© AP Photo / Pool / Kay Nietfeld
Министр экономики Германии Роберт Хабек
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Министра экономики Германии Хабека во время выступления перед рабочими нефтеперерабатывающего завода в Бранденбурге обвинили в отстаивании интересов США, пишет Welt.
"Как вы можете доказать, что представляете интересы Германии, а не интересы США?" — спросил сотрудник завода у министра.
На нефтеперерабатывающем заводе в Бранденбурге, контрольный пакет акций которого принадлежит "Роснефти", более тысячи сотрудников боятся потерять работу, пишет издание.
Автор считает, что министр экономики Германии Хабек не может допустить, чтобы предприятие остановило работу из-за нехватки российской нефти, ведь тогда в Восточной Германии закончилось бы топливо.
На встрече с министром сотрудники завода заявили, что США финансировали смену режима в Киеве и пытались помешать хорошим отношениям между Россией и Германией, отмечает журналист.
Кроме того, на рабочие попросили освободить нефтепровод "Дружба", по которому поступает российская нефть, от эмбарго, так как от санкций больше пострадает Германия, чем Россия, — заключила газета.
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После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего коснулись банковского сектора и высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили об уходе из России. В Кремле новые санкции назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
По мнению вице-премьера России Александра Новака, в ближайшие пять-десять лет Евросоюз вряд ли сможет полностью заменить российские энергоресурсы. На этом мнении сходятся и ключевые игроки отрасли.
 
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