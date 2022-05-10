https://ria.ru/20220510/gazprom-1787793594.html

"Газпром": Украина хочет занижать транзит газа на ГИС "Сохрановка"

"Газпром": Украина хочет занижать транзит газа на ГИС "Сохрановка" - РИА Новости, 11.05.2022

"Газпром": Украина хочет занижать транзит газа на ГИС "Сохрановка"

"Нафтогаз" сообщил "Газпрому" об уменьшении объемов прокачки газа из России на выходе из ГТС Украины при продолжении подачи голубого топлива на ГИС... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-10T20:32

2022-05-10T20:32

2022-05-11T00:40

экономика

украина

россия

европа

нафтогаз украины

национальный антитеррористический комитет рф

оператор гтс украины

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. "Нафтогаз" сообщил "Газпрому" об уменьшении объемов прокачки газа из России на выходе из ГТС Украины при продолжении подачи голубого топлива на ГИС "Сохрановка", заявил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов."Одновременно поступило уведомление от НАК "Нафтогаз Украины" о том, что в случае продолжения подачи газа с российской стороны на ГИС "Сохрановка" соответственно будут уменьшены объемы на точках выхода из ГТС Украины", — сказал Куприянов.Ранее "Оператор ГТС Украины" (ОГТС) заявил что транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" прекратится с семи утра 11 мая. Компания сообщила о "наступлении форс-мажорных обстоятельств", из-за которых невозможна дальнейшая передача газа через эту станцию и компрессорную станцию "Новопсков", которые находятся под контролем России. По информации ОГТС, что через последнюю проходит около тридцати процентов транзита российского голубого топлива в Европу (до 32,6 миллионов кубических метров в сутки).ОГТС считает возможным временный перенос недоступной мощности с физической точки соединения "Сохрановка" на физическую точку соединения "Суджа", находящуюся на территории, подконтрольной Киеву.

https://ria.ru/20220507/ssha-1787346627.html

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экономика, украина, россия, европа, нафтогаз украины, национальный антитеррористический комитет рф, оператор гтс украины, санкции в отношении россии