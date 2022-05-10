https://ria.ru/20220510/gazprom-1787793206.html

"Газпром" поставляет газ через Украину в ЕС согласно контракту

"Газпром" поставляет газ через Украину в ЕС согласно контракту - РИА Новости, 10.05.2022

"Газпром" поставляет газ через Украину в ЕС согласно контракту

"Газпром" выполняет обязательства перед европейскими потребителями, поставляет газ для транзита через Украину согласно контракту, услуги транзита оплачены,... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T20:27

2022-05-10T20:27

2022-05-10T20:27

экономика

жкх

газпром

оператор гтс украины

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152208/69/1522086982_0:107:2000:1232_1920x0_80_0_0_98831e3d4634ee774af2e744d019db97.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. "Газпром" выполняет обязательства перед европейскими потребителями, поставляет газ для транзита через Украину согласно контракту, услуги транзита оплачены, сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов."Газпром" во вторник получил официальное уведомление от "Оператора ГТС Украины", что украинская сторона из-за форс-мажора прекращает принимать газ для транзита через украинскую ГИС "Сохрановка" с 11 мая. ОГТСУ предлагает перенести все объемы транзита на ГИС "Суджа"."Газпром" перед европейскими потребителями полностью выполняет все свои обязательства, поставляет газ для транзита в соответствии с контрактом и операторским соглашением, услуги по транзиту полностью оплачены", - прокомментировал представитель "Газпрома" ситуацию, его слова приведены в Telegram-канале компании.

https://ria.ru/20220509/bron-1787679591.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, жкх, газпром, оператор гтс украины, санкции в отношении россии