https://ria.ru/20220510/gazprom-1787793206.html
"Газпром" поставляет газ через Украину в ЕС согласно контракту
"Газпром" поставляет газ через Украину в ЕС согласно контракту - РИА Новости, 10.05.2022
"Газпром" поставляет газ через Украину в ЕС согласно контракту
"Газпром" выполняет обязательства перед европейскими потребителями, поставляет газ для транзита через Украину согласно контракту, услуги транзита оплачены,... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T20:27
2022-05-10T20:27
2022-05-10T20:27
экономика
жкх
газпром
оператор гтс украины
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. "Газпром" выполняет обязательства перед европейскими потребителями, поставляет газ для транзита через Украину согласно контракту, услуги транзита оплачены, сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов."Газпром" во вторник получил официальное уведомление от "Оператора ГТС Украины", что украинская сторона из-за форс-мажора прекращает принимать газ для транзита через украинскую ГИС "Сохрановка" с 11 мая. ОГТСУ предлагает перенести все объемы транзита на ГИС "Суджа"."Газпром" перед европейскими потребителями полностью выполняет все свои обязательства, поставляет газ для транзита в соответствии с контрактом и операторским соглашением, услуги по транзиту полностью оплачены", - прокомментировал представитель "Газпрома" ситуацию, его слова приведены в Telegram-канале компании.
https://ria.ru/20220509/bron-1787679591.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, жкх, газпром, оператор гтс украины, санкции в отношении россии
"Газпром" поставляет газ через Украину в ЕС согласно контракту
"Газпром" поставляет газ через Украину в ЕС согласно контракту, услуги транзита оплачены