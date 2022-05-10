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"Газпром": перенос объемов газа на ГИС "Суджа" невозможен - РИА Новости, 10.05.2022
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"Газпром": перенос объемов газа на ГИС "Суджа" невозможен
"Газпром": перенос объемов газа на ГИС "Суджа" невозможен - РИА Новости, 10.05.2022
"Газпром": перенос объемов газа на ГИС "Суджа" невозможен
Перенос объёмов газа на газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" технологически невозможен, распределение объёмов прописано в соглашении о взаимодействии,... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T20:21
2022-05-10T21:42
экономика
европа
россия
оператор гтс украины
украина
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Перенос объёмов газа на газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" технологически невозможен, распределение объёмов прописано в соглашении о взаимодействии, украинской стороне это известно, сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов."Перенос объёмов на ГИС "Суджа", исходя из российской потоковой схемы, технологически невозможен, распределение объёмов чётко прописано в соглашении о взаимодействии от 30.12.2019, и украинской стороне это хорошо известно", — говорится в его сообщении в Telegram-канале компании.Ранее "Оператор ГТС Украины" заявил о том, что транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" будет прекращен с 7.00 среды, 11 мая. Украинская компания сообщила о "наступлении форс-мажорных обстоятельств", которые делают невозможными дальнейшую транспортировку газа через станцию "Сохрановка" и компрессорную станцию "Новопсков", которые находятся под контролем России.Возможен временный перенос недоступной мощности с физической точки соединения "Сохрановка" на физическую точку соединения "Суджа", расположенную на территории, контролируемой Украиной, также говорилось в заявлении ОГТСУ.
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экономика, европа, россия, оператор гтс украины, украина
20:21 10.05.2022 (обновлено: 21:42 10.05.2022)
 
"Газпром": перенос объемов газа на ГИС "Суджа" невозможен

Перенос объемов газа на ГИС "Суджа" технологически невозможен, заявил "Газпром

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Газпром" на Петербургском международном экономическом форуме.
Логотип компании Газпром на Петербургском международном экономическом форуме. - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Логотип компании "Газпром" на Петербургском международном экономическом форуме.. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Перенос объёмов газа на газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" технологически невозможен, распределение объёмов прописано в соглашении о взаимодействии, украинской стороне это известно, сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.
"Перенос объёмов на ГИС "Суджа", исходя из российской потоковой схемы, технологически невозможен, распределение объёмов чётко прописано в соглашении о взаимодействии от 30.12.2019, и украинской стороне это хорошо известно", — говорится в его сообщении в Telegram-канале компании.
Ранее "Оператор ГТС Украины" заявил о том, что транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" будет прекращен с 7.00 среды, 11 мая. Украинская компания сообщила о "наступлении форс-мажорных обстоятельств", которые делают невозможными дальнейшую транспортировку газа через станцию "Сохрановка" и компрессорную станцию "Новопсков", которые находятся под контролем России.
Возможен временный перенос недоступной мощности с физической точки соединения "Сохрановка" на физическую точку соединения "Суджа", расположенную на территории, контролируемой Украиной, также говорилось в заявлении ОГТСУ.
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