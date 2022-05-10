https://ria.ru/20220510/gazprom-1787789152.html

"Газпром" не увидел препятствий для транзита газа через "Сохрановку"

"Газпром" не увидел препятствий для транзита газа через "Сохрановку" - РИА Новости, 10.05.2022

"Газпром" не увидел препятствий для транзита газа через "Сохрановку"

В "Газпроме" не видят препятствий для продолжения поставок газа в Европу через ГИС "Сохрановка", заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T19:53

2022-05-10T19:53

2022-05-10T22:02

экономика

газпром

украина

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В "Газпроме" не видят препятствий для продолжения поставок газа в Европу через ГИС "Сохрановка", заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов. Ранее "Оператор ГТС Украины" заявил, что с 07:00 11 мая из-за форс-мажорных обстоятельств будет прекращен транзит через "Сохрановку" и компрессорную станцию "Новопсков", которые перешли под российский контроль. На долю последней приходилась около трети топлива, поставляемого из России в Европу, — до 32,6 миллиона кубометров в сутки."Газпром" заявляет, что не получил каких-либо подтверждений обстоятельств форс-мажора, не видит никаких препятствий для продолжения работы в прежнем режиме, украинские специалисты все это время спокойно работали на ГИС "Сохрановка" и КС "Новопсков" и продолжают это делать, транзит через "Сохрановку" обеспечивался в полном объеме, никаких нареканий от контрагентов не было и нет", — сообщил Куприянов.Он подчеркнул, что перенос этой части транзита на ГИС "Суджа", предлагаемый украинской стороной, невозможен."Перенос объемов на ГИС "Суджа", исходя из российской потоковой схемы, технологически невозможен, распределение объемов четко прописано в соглашении о взаимодействии от 30.12.2019, и украинской стороне это хорошо известно", — отметил представитель "Газпрома".Он также обратил внимание на заявление НАК "Нафтогаз Украины"."Одновременно поступило уведомление от НАК "Нафтогаз Украины" о том, что в случае продолжения подачи газа с российской стороны на ГИС "Сохрановка" соответственно будут уменьшены объемы на точках выхода из ГТС Украины", — сообщил Куприянов.В связи с этим он напомнил, что "Газпром" полностью выполняет все обязательства по контрактам перед европейскими потребителями и оплатил транзитные услуги.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Прежде всего ограничительные меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили об уходе из России.В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты питания. При этом украинская сторона не прекращала транзит газа, а Россия — продолжала поставки в соответствии со всеми заключенными контратками.

https://ria.ru/20220510/germaniya-1787766045.html

https://ria.ru/20220510/gaz-1787717557.html

https://ria.ru/20220510/gaz-1787728184.html

https://ria.ru/20220506/gaz-1787134384.html

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экономика, газпром, украина