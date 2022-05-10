10:17 10.05.2022 (обновлено: 15:18 10.05.2022)
Немецкая компания VNG согласилась на российскую схему оплаты газа
Немецкая компания VNG будет переводить Газпромбанку евро для оплаты российского газа
© AP Photo / Eckehard SchulzПодземное хранилище газа компании VNG в Германии
© AP Photo / Eckehard Schulz
Подземное хранилище газа компании VNG в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Немецкая газовая компания VNG намерена переводить Газпромбанку евро для дальнейшей конвертации в рубли и оплаты газа, сообщило агентство Рейтер.
"Мы оплатим сумму счета, которая будет по-прежнему номинирована в евро, на счета в Газпромбанке в соответствии с запланированной процедурой с целью гарантировать со своей стороны своевременную оплату поставщику", — заявила компания.
В VNG выразили надежду, что с конвертацией евро в рубли не будет сложностей.
"По крайней мере, открытие счета прошло без проблем", — добавили там.
При этом, отмечает агентство, VNG не стала комментировать вопрос, открыла ли она в Газпромбанке два счета — в рублях и в евро. В компании подчеркнули, что принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить поставки газа и экономическую стабильность Германии в соответствии с санкционным законодательством.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов.
В этих условиях Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте. Банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком — "Газпромом".