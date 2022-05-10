https://ria.ru/20220510/gaz-1787728184.html

Немецкая компания VNG согласилась на российскую схему оплаты газа

Немецкая компания VNG согласилась на российскую схему оплаты газа - РИА Новости, 10.05.2022

Немецкая компания VNG согласилась на российскую схему оплаты газа

Немецкая газовая компания VNG намерена переводить Газпромбанку евро для дальнейшей конвертации в рубли и оплаты газа, сообщило агентство Рейтер. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T10:17

2022-05-10T10:17

2022-05-10T15:18

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Немецкая газовая компания VNG намерена переводить Газпромбанку евро для дальнейшей конвертации в рубли и оплаты газа, сообщило агентство Рейтер."Мы оплатим сумму счета, которая будет по-прежнему номинирована в евро, на счета в Газпромбанке в соответствии с запланированной процедурой с целью гарантировать со своей стороны своевременную оплату поставщику", — заявила компания.В VNG выразили надежду, что с конвертацией евро в рубли не будет сложностей."По крайней мере, открытие счета прошло без проблем", — добавили там. При этом, отмечает агентство, VNG не стала комментировать вопрос, открыла ли она в Газпромбанке два счета — в рублях и в евро. В компании подчеркнули, что принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить поставки газа и экономическую стабильность Германии в соответствии с санкционным законодательством.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов.В этих условиях Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте. Банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком — "Газпромом".Болгария и Польша отказались перейти на эту схему, и "Газпром" с 27 апреля остановил экспорт в эти страны из-за неуплаты. При этом агентство Блумберг писало, что не менее десяти европейских покупателей российского газа открыли счета в Газпромбанке, а четверо уже расплатились рублями.

https://ria.ru/20220510/gaz-1787717557.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, в мире, россия, германия, газпромбанк, газпром, московская биржа, болгария, владимир путин