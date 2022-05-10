https://ria.ru/20220510/finansy-1787724909.html

ABC News: ФРС США назвала новую главную угрозу мировой финансовой системе

ABC News: ФРС США назвала новую главную угрозу мировой финансовой системе - РИА Новости, 10.05.2022

ABC News: ФРС США назвала новую главную угрозу мировой финансовой системе

Украинский кризис и растущая инфляция стали сейчас самыми серьезными угрозами, стоящими перед мировой финансовой системой, пишет ABC News со ссылкой на... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T09:26

2022-05-10T09:26

2022-05-10T12:46

цены на нефть

владимир путин

украина

москва

европа

экономика

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Украинский кризис и растущая инфляция стали сейчас самыми серьезными угрозами, стоящими перед мировой финансовой системой, пишет ABC News со ссылкой на Федеральную резервную систему.Как отметил регулятор, именно события на Украине в значительной мере способствовали росту экономической неопределенности."Дальнейшие неблагоприятные сюрпризы в отношении инфляции и процентных ставок, особенно если они сопровождаются спадом экономической активности, могут негативно повлиять на финансовую систему", — отмечает ABC News.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Но все это уже обернулось экономическими проблемами для самого Запада, вызвав рост цен на топливо и продукты.В Кремле ограничения назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220504/dollar-1786855310.html

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Мадина Моргоева

цены на нефть, владимир путин, украина, москва, европа, экономика, в мире, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии