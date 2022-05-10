09:26 10.05.2022 (обновлено: 12:46 10.05.2022)
ABC News: ФРС США назвала новую главную угрозу мировой финансовой системе
ФРС США сочла не COVID, а конфликт на Украине главной угрозой мировой финансовой системе
Денежные купюры: доллары США и евро. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Украинский кризис и растущая инфляция стали сейчас самыми серьезными угрозами, стоящими перед мировой финансовой системой, пишет ABC News со ссылкой на Федеральную резервную систему.
"ФРС больше не рассматривает пандемию коронавируса как самую большую угрозу. <...> Ее заменили конфликт на Украине и рекордная инфляция", — говорится в публикации.
Как отметил регулятор, именно события на Украине в значительной мере способствовали росту экономической неопределенности.
"Дальнейшие неблагоприятные сюрпризы в отношении инфляции и процентных ставок, особенно если они сопровождаются спадом экономической активности, могут негативно повлиять на финансовую систему", — отмечает ABC News.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Но все это уже обернулось экономическими проблемами для самого Запада, вызвав рост цен на топливо и продукты.
В Кремле ограничения назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.