https://ria.ru/20220510/erevan-1787758103.html
Полиция задержала во вторник в Ереване 61 участника протестов
Полиция задержала во вторник в Ереване 61 участника протестов - РИА Новости, 10.05.2022
Полиция задержала во вторник в Ереване 61 участника протестов
Полиция задержала во вторник в Ереване 61 участника акций протеста, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T15:07
2022-05-10T15:07
2022-05-10T15:07
в мире
армения
нагорно-карабахская республика
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ЕРЕВАН, 10 мая - РИА Новости. Полиция задержала во вторник в Ереване 61 участника акций протеста, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."На данный момент в полицейские отделения доставлен 61 человек", - сказал собеседник агентства.Во вторник во время четырех шествий оппозиции произошли стычки с полицией во время блокирования дорог в столице.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики
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в мире, армения, нагорно-карабахская республика
Полиция задержала во вторник в Ереване 61 участника протестов
Полиция задержала во вторник в Ереване 61 участника протестов, требующих отставки Пашиняна