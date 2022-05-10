https://ria.ru/20220510/erevan-1787758103.html

Полиция задержала во вторник в Ереване 61 участника протестов

Полиция задержала во вторник в Ереване 61 участника протестов - РИА Новости, 10.05.2022

Полиция задержала во вторник в Ереване 61 участника протестов

Полиция задержала во вторник в Ереване 61 участника акций протеста, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T15:07

2022-05-10T15:07

2022-05-10T15:07

в мире

армения

нагорно-карабахская республика

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ЕРЕВАН, 10 мая - РИА Новости. Полиция задержала во вторник в Ереване 61 участника акций протеста, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."На данный момент в полицейские отделения доставлен 61 человек", - сказал собеседник агентства.Во вторник во время четырех шествий оппозиции произошли стычки с полицией во время блокирования дорог в столице.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики

https://ria.ru/20220507/obstrel-1787413184.html

армения

нагорно-карабахская республика

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в мире, армения, нагорно-карабахская республика