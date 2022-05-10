https://ria.ru/20220510/erevan-1787749815.html
В Ереване задержали несколько десятков участников шествия оппозиции
В Ереване задержали несколько десятков участников шествия оппозиции - РИА Новости, 10.05.2022
В Ереване задержали несколько десятков участников шествия оппозиции
Полиция Армении во вторник задержала несколько десятков участников оппозиционного шествия в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T14:01
2022-05-10T14:01
2022-05-10T14:03
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ЕРЕВАН, 10 мая - РИА Новости. Полиция Армении во вторник задержала несколько десятков участников оппозиционного шествия в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.Задержания начались после того, как сторонники оппозиции, начавшие марш от здания Мегамолла на ереванской улице Гая, перекрыли один из перекрестков. Десятки наиболее активных митингующих были жестко задержаны и помещены в автозаки. Некоторые участники марша пытались отбить своих единомышленников, но полиция не позволила им этого сделать.После задержаний перекресток был разблокирован, шествие продолжилось.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.
https://ria.ru/20220505/armeniya-1786981471.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, армения, ереван
14:01 10.05.2022 (обновлено: 14:03 10.05.2022)
В Ереване задержали несколько десятков участников шествия оппозиции
Полиция Армении задержала несколько десятков участников оппозиционного шествия в Ереване
ЕРЕВАН, 10 мая - РИА Новости. Полиция Армении во вторник задержала несколько десятков участников оппозиционного шествия в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.
Задержания начались после того, как сторонники оппозиции, начавшие марш от здания Мегамолла на ереванской улице Гая, перекрыли один из перекрестков. Десятки наиболее активных митингующих были жестко задержаны и помещены в автозаки. Некоторые участники марша пытались отбить своих единомышленников, но полиция не позволила им этого сделать.
После задержаний перекресток был разблокирован, шествие продолжилось.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении
. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.