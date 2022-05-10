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Президент Турции посетит Казахстан с визитом осенью текущего года - РИА Новости, 10.05.2022
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Президент Турции посетит Казахстан с визитом осенью текущего года
Президент Турции посетит Казахстан с визитом осенью текущего года - РИА Новости, 10.05.2022
Президент Турции посетит Казахстан с визитом осенью текущего года
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Турции Тайип Эрдоган во вторник в Анкаре провели переговоры в узком составе, в ходе которых турецкий лидер... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T19:04
2022-05-10T19:04
касым-жомарт токаев
реджеп тайип эрдоган
казахстан
турция
анкара (провинция)
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АЛМА-АТА, 10 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Турции Тайип Эрдоган во вторник в Анкаре провели переговоры в узком составе, в ходе которых турецкий лидер принял приглашение посетить Казахстан с визитом осенью текущего года, сообщила пресс-служба Токаева."Президент Казахстана поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за приглашение совершить визит в братскую Турецкую Республику и пригласил его в нашу страну. Турецкий лидер в свою очередь выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за то, что он принял приглашение и прибыл в Анкару. Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение посетить Казахстан с визитом осенью нынешнего года", - говорится в сообщении пресс-службы.Переговорам предшествовала официальная церемония встречи в президентском дворце. Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран. После исполнения гимнов Казахстана и Турции Токаев и Эрдоган представили друг другу членов официальных делегаций."Главы государств обсудили широкий круг вопросов казахско-турецкого стратегического партнерства, уделив особое внимание укреплению связей в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Также были рассмотрены вопросы глобальной и региональной повестки дня", - отмечается в сообщении.
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касым-жомарт токаев, реджеп тайип эрдоган, казахстан, турция, анкара (провинция)
19:04 10.05.2022
 
Президент Турции посетит Казахстан с визитом осенью текущего года

Тайип Эрдоган посетит Казахстан с визитом осенью текущего года

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
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АЛМА-АТА, 10 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Турции Тайип Эрдоган во вторник в Анкаре провели переговоры в узком составе, в ходе которых турецкий лидер принял приглашение посетить Казахстан с визитом осенью текущего года, сообщила пресс-служба Токаева.
"Президент Казахстана поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за приглашение совершить визит в братскую Турецкую Республику и пригласил его в нашу страну. Турецкий лидер в свою очередь выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за то, что он принял приглашение и прибыл в Анкару. Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение посетить Казахстан с визитом осенью нынешнего года", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Переговорам предшествовала официальная церемония встречи в президентском дворце. Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран. После исполнения гимнов Казахстана и Турции Токаев и Эрдоган представили друг другу членов официальных делегаций.
"Главы государств обсудили широкий круг вопросов казахско-турецкого стратегического партнерства, уделив особое внимание укреплению связей в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Также были рассмотрены вопросы глобальной и региональной повестки дня", - отмечается в сообщении.
 
Касым-Жомарт ТокаевРеджеп Тайип ЭрдоганКазахстанТурцияАнкара (провинция)
 
 
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