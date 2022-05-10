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Как еноты способны разрушить дом и вашу психику
Как еноты способны разрушить дом и вашу психику - РИА Новости, 10.05.2022
Как еноты способны разрушить дом и вашу психику
Еноты - милые неповоротливые зверьки, мечта детей и проблема для родителей. Популярность этих питомцев обманчива: увалень с обаятельной мордашкой может оказаться упрямым, нелюдимым и агрессивным. Дорого ли содержать такого необычного питомца? Как и чем кормить енота? И правда ли, что их любимая игра - стирка мобильных телефонов?
2022-05-10T12:00
2022-05-10T12:00
2022-05-10T12:00
зверокаст
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Как еноты способны разрушить дом и вашу психику
Еноты - милые неповоротливые зверьки, мечта детей и проблема для родителей. Популярность этих питомцев обманчива: увалень с обаятельной мордашкой может оказаться упрямым, нелюдимым и агрессивным. Дорого ли содержать такого необычного питомца? Как и чем кормить енота? И правда ли, что их любимая игра - стирка мобильных телефонов?
audio/mpeg
Как еноты способны разрушить дом и вашу психику
Еноты - милые неповоротливые зверьки, мечта детей и проблема для родителей. Популярность этих питомцев обманчива: увалень с обаятельной мордашкой может оказаться упрямым, нелюдимым и агрессивным. Дорого ли содержать такого необычного питомца? Как и чем кормить енота? И правда ли, что их любимая игра - стирка мобильных телефонов?
audio/mpeg
Обо всех трудностях совместной жизни с енотом поговорили с Еленой Малининой - хозяйкой енота Илюши, который стал героем популярного видео, где енот пробрался в дом и полностью его разгромил.Проект подготовлен при поддержке Ассоциации "Благополучие животных". Это объединение фондов и неравнодушных граждан, миссия которых развитие гуманного отношения к животным в стране.Ассоциация⁃ на законодательном уровне защищает интересы животных⁃ контролирует выполнение и реализацию государственных тендеров в зоосфере⁃ собирает помощь для бездомных животных⁃ объединяет фонды, экспертов, волонтеров и зоозащитников в 69 регионах страны"Зверокаст" обычно выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
еноты, подкаст, животные, бездомные животные, домашние животные, дикие животные, аудио
Как еноты способны разрушить дом и вашу психику
Еноты - милые неповоротливые зверьки, мечта детей и проблема для родителей. Популярность этих питомцев обманчива: увалень с обаятельной мордашкой может оказаться упрямым, нелюдимым и агрессивным. Дорого ли содержать такого необычного питомца? Как и чем кормить енота? И правда ли, что их любимая игра - стирка мобильных телефонов?