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Как еноты способны разрушить дом и вашу психику

Как еноты способны разрушить дом и вашу психику - РИА Новости, 10.05.2022

Как еноты способны разрушить дом и вашу психику

Еноты - милые неповоротливые зверьки, мечта детей и проблема для родителей. Популярность этих питомцев обманчива: увалень с обаятельной мордашкой может оказаться упрямым, нелюдимым и агрессивным. Дорого ли содержать такого необычного питомца? Как и чем кормить енота? И правда ли, что их любимая игра - стирка мобильных телефонов?

2022-05-10T12:00

2022-05-10T12:00

2022-05-10T12:00

зверокаст

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Как еноты способны разрушить дом и вашу психику Еноты - милые неповоротливые зверьки, мечта детей и проблема для родителей. Популярность этих питомцев обманчива: увалень с обаятельной мордашкой может оказаться упрямым, нелюдимым и агрессивным. Дорого ли содержать такого необычного питомца? Как и чем кормить енота? И правда ли, что их любимая игра - стирка мобильных телефонов? audio/mpeg

Как еноты способны разрушить дом и вашу психику Еноты - милые неповоротливые зверьки, мечта детей и проблема для родителей. Популярность этих питомцев обманчива: увалень с обаятельной мордашкой может оказаться упрямым, нелюдимым и агрессивным. Дорого ли содержать такого необычного питомца? Как и чем кормить енота? И правда ли, что их любимая игра - стирка мобильных телефонов? audio/mpeg

Обо всех трудностях совместной жизни с енотом поговорили с Еленой Малининой - хозяйкой енота Илюши, который стал героем популярного видео, где енот пробрался в дом и полностью его разгромил.Проект подготовлен при поддержке Ассоциации "Благополучие животных". Это объединение фондов и неравнодушных граждан, миссия которых развитие гуманного отношения к животным в стране.Ассоциация⁃ на законодательном уровне защищает интересы животных⁃ контролирует выполнение и реализацию государственных тендеров в зоосфере⁃ собирает помощь для бездомных животных⁃ объединяет фонды, экспертов, волонтеров и зоозащитников в 69 регионах страны"Зверокаст" обычно выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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