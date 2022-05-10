https://ria.ru/20220510/elektronika-1787718003.html

США официально поставляли на Украину военную электронику 2010 года выпуска

США официально поставляли на Украину военную электронику 2010 года выпуска - РИА Новости, 10.05.2022

США официально поставляли на Украину военную электронику 2010 года выпуска

США официально поставляли на Украину военные спецсредства связи 2010 года выпуска, которые можно передавать в другие страны только с разрешения американского... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T07:03

2022-05-10T07:03

2022-05-10T09:33

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МАРИУПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости. США официально поставляли на Украину военные спецсредства связи 2010 года выпуска, которые можно передавать в другие страны только с разрешения американского правительства, свидетельствуют документы, найденные на украинских позициях на заводе имени Ильича в Мариуполе.Так, корреспондент РИА Новости обнаружил на верхних этажах одного из административных корпусов инструкцию к армейской пехотной антенне Harris RF-3161-AT001 или RF-3162DB-AT001. Этот вид связи относится к особым технологиям, которые нельзя продавать за пределы Штатов без разрешения властей. Реэкспорт таких антенн тоже запрещен, говорится в инструкции.Из документа следует, что корпорация Harris изготовила антенну в январе 2010 года. При этом в 2019 году Harris упразднили, а ее место заняла компания L3Harris Technologies.Таким образом, полученным ВСУ средствам связи уже больше десяти лет. Причем поставки были официальными и преподносились как военно-техническая помощь от США союзному киевскому режиму.Вероятно, что антенны попали на Украину до 2019 года, когда корпорация Harris еще существовала. В то время полным ходом шли переговоры по Минским соглашениям и встречи в "нормандском формате".Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Накануне президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание ей военной помощи.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.

https://ria.ru/20220508/ukraina-1787547190.html

https://ria.ru/20220510/bayden-1787707784.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, украина