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США официально поставляли на Украину военную электронику 2010 года выпуска - РИА Новости, 10.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220510/elektronika-1787718003.html
США официально поставляли на Украину военную электронику 2010 года выпуска
США официально поставляли на Украину военную электронику 2010 года выпуска - РИА Новости, 10.05.2022
США официально поставляли на Украину военную электронику 2010 года выпуска
США официально поставляли на Украину военные спецсредства связи 2010 года выпуска, которые можно передавать в другие страны только с разрешения американского... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T07:03
2022-05-10T09:33
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
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МАРИУПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости. США официально поставляли на Украину военные спецсредства связи 2010 года выпуска, которые можно передавать в другие страны только с разрешения американского правительства, свидетельствуют документы, найденные на украинских позициях на заводе имени Ильича в Мариуполе.Так, корреспондент РИА Новости обнаружил на верхних этажах одного из административных корпусов инструкцию к армейской пехотной антенне Harris RF-3161-AT001 или RF-3162DB-AT001. Этот вид связи относится к особым технологиям, которые нельзя продавать за пределы Штатов без разрешения властей. Реэкспорт таких антенн тоже запрещен, говорится в инструкции.Из документа следует, что корпорация Harris изготовила антенну в январе 2010 года. При этом в 2019 году Harris упразднили, а ее место заняла компания L3Harris Technologies.Таким образом, полученным ВСУ средствам связи уже больше десяти лет. Причем поставки были официальными и преподносились как военно-техническая помощь от США союзному киевскому режиму.Вероятно, что антенны попали на Украину до 2019 года, когда корпорация Harris еще существовала. В то время полным ходом шли переговоры по Минским соглашениям и встречи в "нормандском формате".Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Накануне президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание ей военной помощи.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
https://ria.ru/20220508/ukraina-1787547190.html
https://ria.ru/20220510/bayden-1787707784.html
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в мире, сша, украина
07:03 10.05.2022 (обновлено: 09:33 10.05.2022)
 
США официально поставляли на Украину военную электронику 2010 года выпуска

Украинские боевики использовали американские военные спецсредства связи 2010 года выпуска

© РИА Новости / Алексей КуденкоМариуполь
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Мариуполь. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости. США официально поставляли на Украину военные спецсредства связи 2010 года выпуска, которые можно передавать в другие страны только с разрешения американского правительства, свидетельствуют документы, найденные на украинских позициях на заводе имени Ильича в Мариуполе.
Так, корреспондент РИА Новости обнаружил на верхних этажах одного из административных корпусов инструкцию к армейской пехотной антенне Harris RF-3161-AT001 или RF-3162DB-AT001. Этот вид связи относится к особым технологиям, которые нельзя продавать за пределы Штатов без разрешения властей. Реэкспорт таких антенн тоже запрещен, говорится в инструкции.
Из документа следует, что корпорация Harris изготовила антенну в январе 2010 года. При этом в 2019 году Harris упразднили, а ее место заняла компания L3Harris Technologies.
Таким образом, полученным ВСУ средствам связи уже больше десяти лет. Причем поставки были официальными и преподносились как военно-техническая помощь от США союзному киевскому режиму.
Вероятно, что антенны попали на Украину до 2019 года, когда корпорация Harris еще существовала. В то время полным ходом шли переговоры по Минским соглашениям и встречи в "нормандском формате".
Самолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США Дувр - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
8 мая, 19:27Специальная военная операция на Украине
В США заявили о бесполезности передаваемой Украине военной техники
Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Накануне президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание ей военной помощи.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
00:13
Байден призвал конгресс оперативно утвердить дополнительную помощь Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраина
 
 
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