https://ria.ru/20220510/ekonomika-1787756728.html

Цены на бензин в США вновь побили рекорды

Цены на бензин в США вновь побили рекорды - РИА Новости, 10.05.2022

Цены на бензин в США вновь побили рекорды

Стоимость бензина в США поднялась до 4,4 доллара за галлон (3,785 литра), побив предыдущий рекорд, достигнутый в марте, свидетельствуют данные Американской... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T15:02

2022-05-10T15:02

2022-05-10T15:02

экономика

сша

brent

wti (нефть)

цены на нефть

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Стоимость бензина в США поднялась до 4,4 доллара за галлон (3,785 литра), побив предыдущий рекорд, достигнутый в марте, свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (ААА).По данным ассоциации, средняя цена достигла 4,374 доллара за галлон, поднявшись более чем на 4 цента с предыдущего дня.Ранее в понедельник ассоциация связала рост цен на бензин с высокой стоимостью нефти: марки Brent и WTI торгуются выше 100 долларов.Согласно последним данным управления энергетической информации минэнерго США, за неделю по 29 апреля запасы бензина в США снизились на 2,2 миллиона баррелей (на 1%), до 228,6 миллиона баррелей при прогнозе их сокращения лишь на 0,6 миллиона баррелей. Данные за неделю по 6 мая будут опубликованы в среду. Ожидается, что запасы бензина уменьшились на 1,8 миллиона баррелей.В конце марта Байден сообщил, что США будут ежедневно высвобождать из стратегических резервов 1 миллион баррелей в течение шести месяцев, чтобы сдержать рост цен на бензин в стране. Таким образом, из стратегических резервов будет выделено более 180 миллионов баррелей, что является крупнейшим высвобождением нефти из стратегических резервов США за всю историю.

https://ria.ru/20220505/benzin-1786896396.html

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экономика, сша, brent, wti (нефть), цены на нефть