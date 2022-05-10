11:05 10.05.2022 (обновлено: 12:00 10.05.2022)
Минфин опроверг прогноз о падении российского ВВП на 12 процентов
Минфин опроверг сообщение Bloomberg с прогнозом падения российского ВВП на 12%
Табличка на здании Министерства финансов РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Минфин опроверг сообщения о том, что он якобы прогнозирует сильнейшее с 1994 года падение российского ВВП — сразу на 12 процентов. Об этом заявила пресс-служба ведомства.
"Информация о возможном падении ВВП России по итогам 2022 года до 12 процентов, опубликованная Blommberg, не соответствует действительности", — говорится в релизе.
В пресс-службе напомнили, что подготовка официальных макроэкономических прогнозов не входит в полномочия Минфина.
"В ведомстве ожидают, что принимаемые правительством и Банком России меры позволят в значительной степени купировать негативные последствия от санкций и обеспечить стабильное развитие экономики", — подчеркнули там.
В конце апреля свой прогноз опубликовал Центробанк — по его версии, в этом году ВВП упадет на восемь-десять процентов. В следующем году, предполагает ЦБ, снижение может продолжиться и составит от нуля до трех процентов. Рост экономики прогнозируется в 2024-м — на 2,5-3,5 процента.
Минэкономразвития еще не представило уточненный прогноз, но, по предварительным данным, падение составит 8,8 процента, а по более консервативному сценарию — 12,4 процента.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов.
В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принял меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, на что выделили порядка триллиона рублей.
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