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Минфин опроверг прогноз о падении российского ВВП на 12 процентов - РИА Новости, 10.05.2022
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Минфин опроверг прогноз о падении российского ВВП на 12 процентов
Минфин опроверг прогноз о падении российского ВВП на 12 процентов - РИА Новости, 10.05.2022
Минфин опроверг прогноз о падении российского ВВП на 12 процентов
Минфин опроверг сообщения о том, что он якобы прогнозирует сильнейшее с 1994 года падение российского ВВП — сразу на 12 процентов. Об этом заявила пресс-служба... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T11:05
2022-05-10T12:00
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Минфин опроверг сообщения о том, что он якобы прогнозирует сильнейшее с 1994 года падение российского ВВП — сразу на 12 процентов. Об этом заявила пресс-служба ведомства."Информация о возможном падении ВВП России по итогам 2022 года до 12 процентов, опубликованная Blommberg, не соответствует действительности", — говорится в релизе.В пресс-службе напомнили, что подготовка официальных макроэкономических прогнозов не входит в полномочия Минфина."В ведомстве ожидают, что принимаемые правительством и Банком России меры позволят в значительной степени купировать негативные последствия от санкций и обеспечить стабильное развитие экономики", — подчеркнули там.В конце апреля свой прогноз опубликовал Центробанк — по его версии, в этом году ВВП упадет на восемь-десять процентов. В следующем году, предполагает ЦБ, снижение может продолжиться и составит от нуля до трех процентов. Рост экономики прогнозируется в 2024-м — на 2,5-3,5 процента.Минэкономразвития еще не представило уточненный прогноз, но, по предварительным данным, падение составит 8,8 процента, а по более консервативному сценарию — 12,4 процента.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов.В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принял меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, на что выделили порядка триллиона рублей.
https://ria.ru/20220429/inflyatsiya-1786165064.html
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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф)
11:05 10.05.2022 (обновлено: 12:00 10.05.2022)
 
Минфин опроверг прогноз о падении российского ВВП на 12 процентов

Минфин опроверг сообщение Bloomberg с прогнозом падения российского ВВП на 12%

© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства финансов РФ
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Табличка на здании Министерства финансов РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Минфин опроверг сообщения о том, что он якобы прогнозирует сильнейшее с 1994 года падение российского ВВП — сразу на 12 процентов. Об этом заявила пресс-служба ведомства.
"Информация о возможном падении ВВП России по итогам 2022 года до 12 процентов, опубликованная Blommberg, не соответствует действительности", — говорится в релизе.
В пресс-службе напомнили, что подготовка официальных макроэкономических прогнозов не входит в полномочия Минфина.
"В ведомстве ожидают, что принимаемые правительством и Банком России меры позволят в значительной степени купировать негативные последствия от санкций и обеспечить стабильное развитие экономики", — подчеркнули там.
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В конце апреля свой прогноз опубликовал Центробанк — по его версии, в этом году ВВП упадет на восемь-десять процентов. В следующем году, предполагает ЦБ, снижение может продолжиться и составит от нуля до трех процентов. Рост экономики прогнозируется в 2024-м — на 2,5-3,5 процента.
Минэкономразвития еще не представило уточненный прогноз, но, по предварительным данным, падение составит 8,8 процента, а по более консервативному сценарию — 12,4 процента.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов.
В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принял меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, на что выделили порядка триллиона рублей.
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ЭкономикаМинистерство финансов РФ (Минфин России)РоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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