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Минпромторг планирует нарастить долю отечественного медоборудования - РИА Новости, 10.05.2022
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Минпромторг планирует нарастить долю отечественного медоборудования
Минпромторг планирует нарастить долю отечественного медоборудования - РИА Новости, 10.05.2022
Минпромторг планирует нарастить долю отечественного медоборудования
Долю отечественного медицинского оборудования в России планируется нарастить до 50% за два года и до 80% к 2030 году, для достижения цели отрасли будет оказана... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T10:59
2022-05-10T11:01
экономика
технологии
денис мантуров
иван ожгихин
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
фонд развития промышленности
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Долю отечественного медицинского оборудования в России планируется нарастить до 50% за два года и до 80% к 2030 году, для достижения цели отрасли будет оказана господдержка, говорится в сообщении Минпромторга РФ."Сегодня стоит задача нарастить долю отечественного медицинского оборудования на рынке до 50% за два года и до 80% – к 2030 году. Для достижения этих амбициозных показателей Минпромторг России готов оказать поддержку предприятиям отрасли", - отмечается в сообщении по итогам встречи главы министерства Дениса Мантурова с отечественными производителями медицинской техники.Сейчас компаниям отрасли доступны субсидии на производство оборудования, компонентов, разработку программного обеспечения, а также льготные займы Фонда развития промышленности. "Для системообразующих предприятий отрасли доступны кредиты по льготной субсидируемой ставке, ряд организаций уже воспользовались этой мерой", - рассказал Мантуров.Кроме того, прорабатывается возможность господдержки отрасли за счет стимулирования локализации медизделий, а также увеличения объемов их закупок для государственных нужд. Обсуждается совершенствование системы регулирования обращения медизделий, увеличение запасов госрезерва и развитие испытательных лабораторий. Минпромторг также намерен проработать с Минфином и Минздравом изменение налоговых режимов, которые будут способствовать увеличению конкурентоспособности российской медицинской техники.При этом сами производители заявили о необходимости сократить сроки выдачи Росздравнадзором регистрационных удостоверений на медтехнику и внесение ускоренных изменений в регистрационные документы для расширения линейки и скорейшего вывода отечественной продукции на рынок, а также сроки выдачи ТПП России сертификатов о происхождении товара и актов экспертизы.По словам председателя консорциума "Медицинская техника" Ивана Ожгихина, важно сделать российский рынок медтехники более прозрачным для конечного потребителя. Для этого он предложил создать маркетплейс отечественного медицинского оборудования на базе Государственной информационной системы промышленности.
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экономика, технологии, денис мантуров, иван ожгихин, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), фонд развития промышленности, министерство финансов рф (минфин россии)
10:59 10.05.2022 (обновлено: 11:01 10.05.2022)
 
Минпромторг планирует нарастить долю отечественного медоборудования

Минпромторг: долю отечественного медоборудования в России увеличат до 50% за два года

© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкМедицинское оборудование
Медицинское оборудование
© Пресс-служба мэрии Москвы
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Медицинское оборудование. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Долю отечественного медицинского оборудования в России планируется нарастить до 50% за два года и до 80% к 2030 году, для достижения цели отрасли будет оказана господдержка, говорится в сообщении Минпромторга РФ.
"Сегодня стоит задача нарастить долю отечественного медицинского оборудования на рынке до 50% за два года и до 80% – к 2030 году. Для достижения этих амбициозных показателей Минпромторг России готов оказать поддержку предприятиям отрасли", - отмечается в сообщении по итогам встречи главы министерства Дениса Мантурова с отечественными производителями медицинской техники.
Сейчас компаниям отрасли доступны субсидии на производство оборудования, компонентов, разработку программного обеспечения, а также льготные займы Фонда развития промышленности. "Для системообразующих предприятий отрасли доступны кредиты по льготной субсидируемой ставке, ряд организаций уже воспользовались этой мерой", - рассказал Мантуров.
Кроме того, прорабатывается возможность господдержки отрасли за счет стимулирования локализации медизделий, а также увеличения объемов их закупок для государственных нужд. Обсуждается совершенствование системы регулирования обращения медизделий, увеличение запасов госрезерва и развитие испытательных лабораторий. Минпромторг также намерен проработать с Минфином и Минздравом изменение налоговых режимов, которые будут способствовать увеличению конкурентоспособности российской медицинской техники.
При этом сами производители заявили о необходимости сократить сроки выдачи Росздравнадзором регистрационных удостоверений на медтехнику и внесение ускоренных изменений в регистрационные документы для расширения линейки и скорейшего вывода отечественной продукции на рынок, а также сроки выдачи ТПП России сертификатов о происхождении товара и актов экспертизы.
По словам председателя консорциума "Медицинская техника" Ивана Ожгихина, важно сделать российский рынок медтехники более прозрачным для конечного потребителя. Для этого он предложил создать маркетплейс отечественного медицинского оборудования на базе Государственной информационной системы промышленности.
Капельницы - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 10:39
Россия на фоне санкций активно развивает производство медоборудования
 
ЭкономикаТехнологииДенис МантуровИван ОжгихинРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Фонд развития промышленностиМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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