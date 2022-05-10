Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области две машины столкнулись и загорелись на трассе - РИА Новости, 10.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220510/dtp-1787746958.html
В Белгородской области две машины столкнулись и загорелись на трассе
В Белгородской области две машины столкнулись и загорелись на трассе - РИА Новости, 10.05.2022
В Белгородской области две машины столкнулись и загорелись на трассе
Четыре человека погибли в аварии во вторник утром в Белгородской области при столкновении автомобилей ВАЗ 2111 и Kia Spectra, сообщает управление МВД по... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T13:38
2022-05-10T13:38
происшествия
белгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
БЕЛГОРОД, 10 мая - РИА Новости. Четыре человека погибли в аварии во вторник утром в Белгородской области при столкновении автомобилей ВАЗ 2111 и Kia Spectra, сообщает управление МВД по области."Сегодня около 9:40 на автодороге "Обход поселка Пятницкое" столкнулись "ВАЗ-2111" и Kia Spectra. Затем обе машины загорелись", - информирует управление.По предварительным данным, погибли четыре человека, ещё двоих с травмами доставили в больницу. Автомобили сгорели полностью. Причины аварии пока не установлены.
https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область
13:38 10.05.2022
 
В Белгородской области две машины столкнулись и загорелись на трассе

Две машины столкнулись и загорелись в Белгородской области, четыре человека погибли

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 10 мая - РИА Новости. Четыре человека погибли в аварии во вторник утром в Белгородской области при столкновении автомобилей ВАЗ 2111 и Kia Spectra, сообщает управление МВД по области.
"Сегодня около 9:40 на автодороге "Обход поселка Пятницкое" столкнулись "ВАЗ-2111" и Kia Spectra. Затем обе машины загорелись", - информирует управление.
По предварительным данным, погибли четыре человека, ещё двоих с травмами доставили в больницу. Автомобили сгорели полностью. Причины аварии пока не установлены.
Знак пешеходного перехода, ограниченного лентой - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 08:03
Крупные ДТП в России в 2021-2022 годах
 
ПроисшествияБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала