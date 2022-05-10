https://ria.ru/20220510/dtp-1787746958.html

В Белгородской области две машины столкнулись и загорелись на трассе

В Белгородской области две машины столкнулись и загорелись на трассе - РИА Новости, 10.05.2022

В Белгородской области две машины столкнулись и загорелись на трассе

Четыре человека погибли в аварии во вторник утром в Белгородской области при столкновении автомобилей ВАЗ 2111 и Kia Spectra, сообщает управление МВД по... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T13:38

2022-05-10T13:38

2022-05-10T13:38

происшествия

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 10 мая - РИА Новости. Четыре человека погибли в аварии во вторник утром в Белгородской области при столкновении автомобилей ВАЗ 2111 и Kia Spectra, сообщает управление МВД по области."Сегодня около 9:40 на автодороге "Обход поселка Пятницкое" столкнулись "ВАЗ-2111" и Kia Spectra. Затем обе машины загорелись", - информирует управление.По предварительным данным, погибли четыре человека, ещё двоих с травмами доставили в больницу. Автомобили сгорели полностью. Причины аварии пока не установлены.

https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html

белгородская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белгородская область