https://ria.ru/20220510/dtp-1787746958.html
В Белгородской области две машины столкнулись и загорелись на трассе
В Белгородской области две машины столкнулись и загорелись на трассе - РИА Новости, 10.05.2022
В Белгородской области две машины столкнулись и загорелись на трассе
Четыре человека погибли в аварии во вторник утром в Белгородской области при столкновении автомобилей ВАЗ 2111 и Kia Spectra, сообщает управление МВД по... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T13:38
2022-05-10T13:38
2022-05-10T13:38
происшествия
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 10 мая - РИА Новости. Четыре человека погибли в аварии во вторник утром в Белгородской области при столкновении автомобилей ВАЗ 2111 и Kia Spectra, сообщает управление МВД по области."Сегодня около 9:40 на автодороге "Обход поселка Пятницкое" столкнулись "ВАЗ-2111" и Kia Spectra. Затем обе машины загорелись", - информирует управление.По предварительным данным, погибли четыре человека, ещё двоих с травмами доставили в больницу. Автомобили сгорели полностью. Причины аварии пока не установлены.
https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область
В Белгородской области две машины столкнулись и загорелись на трассе
Две машины столкнулись и загорелись в Белгородской области, четыре человека погибли
БЕЛГОРОД, 10 мая - РИА Новости. Четыре человека погибли в аварии во вторник утром в Белгородской области при столкновении автомобилей ВАЗ 2111 и Kia Spectra, сообщает управление МВД по области.
"Сегодня около 9:40 на автодороге "Обход поселка Пятницкое" столкнулись "ВАЗ-2111" и Kia Spectra. Затем обе машины загорелись", - информирует управление.
По предварительным данным, погибли четыре человека, ещё двоих с травмами доставили в больницу. Автомобили сгорели полностью. Причины аварии пока не установлены.