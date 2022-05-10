https://ria.ru/20220510/dtp-1787724664.html
В Псковской области автомобиль столкнулся с поездом, есть жертвы
В Псковской области автомобиль столкнулся с поездом, есть жертвы - РИА Новости, 10.05.2022
В Псковской области автомобиль столкнулся с поездом, есть жертвы
Два человека погибли и двое пострадали при столкновении легкового автомобиля с поездом на железнодорожной станции в Псковской области, сообщает региональное... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T09:22
2022-05-10T09:22
2022-05-10T09:22
происшествия
псковская область
себежский район
дтп
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Два человека погибли и двое пострадали при столкновении легкового автомобиля с поездом на железнодорожной станции в Псковской области, сообщает региональное УМВД.ДТП произошло ночью на железнодорожной станции в поселке Идрица Себежского района."По предварительной информации, автомобиль Volkswagen Golf под управлением молодого человека 2004 года рождения осуществлял переезд через железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, в результате чего иномарка столкнулась с железнодорожным составом. В больницу с травмами различной степени тяжести доставлен водитель транспорта и его пассажир 2005 года рождения. Еще два пассажира 2005 и 2003 годов рождения от полученных травм погибли", - говорится в сообщении.На место ДТП выехали сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. В настоящее время обстоятельства ДТП выясняются.
https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html
псковская область
себежский район
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, псковская область, себежский район, дтп
В Псковской области автомобиль столкнулся с поездом, есть жертвы
В Псковской области автомобиль столкнулся с поездом, два человека погибли и два пострадали
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Два человека погибли и двое пострадали при столкновении легкового автомобиля с поездом на железнодорожной станции в Псковской области, сообщает региональное УМВД.
ДТП произошло ночью на железнодорожной станции в поселке Идрица Себежского района
.
"По предварительной информации, автомобиль Volkswagen Golf под управлением молодого человека 2004 года рождения осуществлял переезд через железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, в результате чего иномарка столкнулась с железнодорожным составом. В больницу с травмами различной степени тяжести доставлен водитель транспорта и его пассажир 2005 года рождения. Еще два пассажира 2005 и 2003 годов рождения от полученных травм погибли", - говорится в сообщении.
На место ДТП выехали сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. В настоящее время обстоятельства ДТП выясняются.