00:09 10.05.2022 (обновлено: 00:17 10.05.2022)
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал подросток
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадали девять мирных жителей
Последствия обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Девять мирных жителей, в том числе подросток, пострадали в ходе обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Ранее местный житель Александр Петренко рассказал РИА Новости, что украинские военные в День Победы подвергли Донецк более сильным обстрелам, чем обычно. В результате обстрела погибли подросток и женщина.
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении девяти мирных жителей во время обстрела города Донецка", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
По данным представительства, среди пострадавших - девочка-подросток 2007 года рождения и женщина 1946 года рождения.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.