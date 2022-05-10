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При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал подросток - РИА Новости, 10.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220510/donetsk-1787707690.html
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал подросток
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал подросток - РИА Новости, 10.05.2022
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал подросток
Девять мирных жителей, в том числе подросток, пострадали в ходе обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T00:09
2022-05-10T00:17
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
россия
украина
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ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Девять мирных жителей, в том числе подросток, пострадали в ходе обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Ранее местный житель Александр Петренко рассказал РИА Новости, что украинские военные в День Победы подвергли Донецк более сильным обстрелам, чем обычно. В результате обстрела погибли подросток и женщина.По данным представительства, среди пострадавших - девочка-подросток 2007 года рождения и женщина 1946 года рождения.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, донецк (днр), россия, украина
00:09 10.05.2022 (обновлено: 00:17 10.05.2022)
 
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал подросток

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадали девять мирных жителей

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости
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Последствия обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Девять мирных жителей, в том числе подросток, пострадали в ходе обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Ранее местный житель Александр Петренко рассказал РИА Новости, что украинские военные в День Победы подвергли Донецк более сильным обстрелам, чем обычно. В результате обстрела погибли подросток и женщина.
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении девяти мирных жителей во время обстрела города Донецка", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
По данным представительства, среди пострадавших - девочка-подросток 2007 года рождения и женщина 1946 года рождения.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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