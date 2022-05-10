https://ria.ru/20220510/donetsk-1787707690.html

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал подросток

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал подросток - РИА Новости, 10.05.2022

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал подросток

Девять мирных жителей, в том числе подросток, пострадали в ходе обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T00:09

2022-05-10T00:09

2022-05-10T00:17

специальная военная операция на украине

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донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Девять мирных жителей, в том числе подросток, пострадали в ходе обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Ранее местный житель Александр Петренко рассказал РИА Новости, что украинские военные в День Победы подвергли Донецк более сильным обстрелам, чем обычно. В результате обстрела погибли подросток и женщина.По данным представительства, среди пострадавших - девочка-подросток 2007 года рождения и женщина 1946 года рождения.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220510/obstrely-1787707532.html

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Максим Горбачев

в мире, донецк (днр), россия, украина