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В больнице Кременной в ЛНР рассказали о работе врачей под обстрелами - РИА Новости, 10.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220510/donbass-1787748837.html
В больнице Кременной в ЛНР рассказали о работе врачей под обстрелами
В больнице Кременной в ЛНР рассказали о работе врачей под обстрелами - РИА Новости, 10.05.2022
В больнице Кременной в ЛНР рассказали о работе врачей под обстрелами
В больнице прифронтового города Кременная, куда поступает большое количество раненых мирных жителей, осталось только 11 врачей из 62, нет лекарств и продуктов,... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T13:53
2022-05-10T13:53
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
лнр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
украина
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КРЕМЕННОЕ, 10 мая - РИА Новости. В больнице прифронтового города Кременная, куда поступает большое количество раненых мирных жителей, осталось только 11 врачей из 62, нет лекарств и продуктов, тогда как обстрелы продолжаются, рассказала РИА Новости заместитель главного врача Ольга Дарченко.Кременная перешла под контроль Народной милиции ЛНР в апреле, однако здесь до сих пор продолжаются обстрелы со стороны украинских войск. В больницу привозят раненых мирных жителей как самой Кременной, так и соседних деревень, а также города Рубежное."С конца февраля через больницу прошло больше 60 раненых мирных жителей. Я говорю о серьезных ранениях, а не тех, кому царапину помазали - и он пошел", - рассказывает Дарченко, отмечая, что было несколько случаев, когда помочь раненым медики уже не смогли.По ее словам, операционную больницы оборудовали на первом этаже - для безопасности при обстрелах."Два месяца не выходим за ворота больницы. Работаем круглосуточно, вот так", - замглавврача быстро чертит в воздухе несколько кругов.При этом из 62 врачей в больнице осталось только 11 - остальные "выбрали другое", говорит она.У тех, кто остался, мыслей уехать не было. "А почему мы должны уезжать? Это наш дом", - отмечает одна из медсестёр.Условия работы в больнице становились все хуже - поставки лекарств и продуктов прекратились, долго не было света. Сейчас луганский фонд "Не забудем, не простим" наладил поставки в Кременную гуманитарной помощи. Врачи надеются, что они смогут вернуться к нормальному ритму работы."Редких лекарств, которые нужны какому-нибудь одному пациенту, по-прежнему нет, но хотя бы есть тишина и продукты", - говорит РИА Новости одна из сотрудниц.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220508/kremennaya-1787463774.html
https://ria.ru/20220425/donbass-1785242268.html
https://ria.ru/20220424/obstrely-1785166098.html
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Ольга Фомченкова
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60
Врачи рассказывают о буднях больницы в Кременной (ЛНР)
"Делаем свое дело, и все". В больнице прифронтового Кременного (ЛНР) осталось всего 11 врачей, им приходится работать круглосуточно, рассказала РИА Новости замглавврача. По ее словам, долгое время не было лекарств и продуктов. Сейчас налажены поставки гуманитарной помощи.
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в мире, донбасс, лнр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, украина
13:53 10.05.2022
 
В больнице Кременной в ЛНР рассказали о работе врачей под обстрелами

Замглавврача Дарченко: больница Кременной в ЛНР два месяца работает круглосуточно

Читать ria.ru в
КРЕМЕННОЕ, 10 мая - РИА Новости. В больнице прифронтового города Кременная, куда поступает большое количество раненых мирных жителей, осталось только 11 врачей из 62, нет лекарств и продуктов, тогда как обстрелы продолжаются, рассказала РИА Новости заместитель главного врача Ольга Дарченко.
Кременная перешла под контроль Народной милиции ЛНР в апреле, однако здесь до сих пор продолжаются обстрелы со стороны украинских войск. В больницу привозят раненых мирных жителей как самой Кременной, так и соседних деревень, а также города Рубежное.
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"С конца февраля через больницу прошло больше 60 раненых мирных жителей. Я говорю о серьезных ранениях, а не тех, кому царапину помазали - и он пошел", - рассказывает Дарченко, отмечая, что было несколько случаев, когда помочь раненым медики уже не смогли.
По ее словам, операционную больницы оборудовали на первом этаже - для безопасности при обстрелах.
"Два месяца не выходим за ворота больницы. Работаем круглосуточно, вот так", - замглавврача быстро чертит в воздухе несколько кругов.
При этом из 62 врачей в больнице осталось только 11 - остальные "выбрали другое", говорит она.
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У тех, кто остался, мыслей уехать не было. "А почему мы должны уезжать? Это наш дом", - отмечает одна из медсестёр.
Условия работы в больнице становились все хуже - поставки лекарств и продуктов прекратились, долго не было света. Сейчас луганский фонд "Не забудем, не простим" наладил поставки в Кременную гуманитарной помощи. Врачи надеются, что они смогут вернуться к нормальному ритму работы.
"Редких лекарств, которые нужны какому-нибудь одному пациенту, по-прежнему нет, но хотя бы есть тишина и продукты", - говорит РИА Новости одна из сотрудниц.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
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