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Два человека пострадали при обстреле ВСУ Кировского района Донецка
Два человека пострадали при обстреле ВСУ Кировского района Донецка - РИА Новости, 10.05.2022
Два человека пострадали при обстреле ВСУ Кировского района Донецка
При обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск пострадали два человека, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T12:02
2022-05-10T12:02
2022-05-10T13:43
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ДОНЕЦК, 10 мая — РИА Новости. При обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск пострадали два человека, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики.По сведениям ведомства, огонь велся по микрорайону Текстильщик, на улице Петровского получили повреждения многоквартирные дома.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские силовики в 10:20 выпустили по Кировскому району пять ракет из реактивной системы залпового огня "Град", а в 11:00 — столько же из БМ27 "Ураган".Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Последствия усиленных обстрелов Донецка украинскими войсками в День Победы
Украинские военные в День Победы подвергли Донецк более сильным обстрелам, чем обычно, рассказал РИА Новости местный житель Александр Петренко. Отвечая на вопрос, есть ли ощущение, что обстрелы в День Победы усилились, он сказал: "Конечно. Канонада целый день стоит, поэтому сегодня летает все".
2022-05-10T12:02
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РИА Новости
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в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, донбасс, видео
12:02 10.05.2022 (обновлено: 13:43 10.05.2022)
Два человека пострадали при обстреле ВСУ Кировского района Донецка
Два человека получили ранения при обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ