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Британский экономист объяснил, чем грозят доллару антироссийские санкции - РИА Новости, 10.05.2022
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Британский экономист объяснил, чем грозят доллару антироссийские санкции
Британский экономист объяснил, чем грозят доллару антироссийские санкции - РИА Новости, 10.05.2022
Британский экономист объяснил, чем грозят доллару антироссийские санкции
Антироссийские санкции заставили многие страны задуматься о финансовой уязвимости перед США, что побуждает их искать альтернативы доллару, говорится в статье... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T02:02
2022-05-10T13:04
в мире
сша
китай
россия
владимир путин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Антироссийские санкции заставили многие страны задуматься о финансовой уязвимости перед США, что побуждает их искать альтернативы доллару, говорится в статье британского экономиста Говарда Дэвиса в Toyo Keizai.Ограничения в отношении России оказывают слишком серьезные побочные эффекты, и некоторые государства задаются вопросом о том, будут ли и они отрезаны от финансовой системы, основанной на долларе, если рестрикции введут и против них, отмечает экономист. "Саудовские и китайские политики уже давно обеспокоены уязвимостью перед американскими финансовыми санкциями", — подчеркивает он.В последние годы Китай попытался снизить этот риск, создав собственную систему трансграничных межбанковских платежей в юанях (CIPS). И хотя она пока не представляет существенной угрозы для мировой гегемонии западных платежных систем, развитие цифрового юаня может оказать более серьезное влияние, считает Дэвис.Так, лидерство Китая в области цифровых валют способно значительно расширить использование юаня за пределами страны. При этом в докладе Гуверовского института утверждается, что если Китаю удастся облегчить юанизацию мировых торговых потоков, то способность США эффективно использовать финансовые санкции снизится, подчеркивает эксперт.По его словам, смерть доллара предсказывали уже много раз, но верно и то, что его доля в мировых валютных резервах снизилась с 71 процента в 2000 году до менее 60 процентов сегодня."Признаков окончания господства доллара было немного, но эта тенденция изменилась. Усиление финансовых санкций как оружия создало новые стимулы для Китая и других стран искать пути минимизации воздействия аналогичных мер, принятых против них. Вполне возможны серьезные и долгосрочные последствия для мировой финансовой системы", — заключает Дэвис.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничения направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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https://ria.ru/20220425/dollar-1785233654.html
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в мире, сша, китай, россия, владимир путин, санкции в отношении россии
02:02 10.05.2022 (обновлено: 13:04 10.05.2022)
 
Британский экономист объяснил, чем грозят доллару антироссийские санкции

Экономист Дэвис: санкции против России заставили многие страны искать альтернативы доллару

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДенежные купюры: доллары США и евро
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Денежные купюры: доллары США и евро. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Антироссийские санкции заставили многие страны задуматься о финансовой уязвимости перед США, что побуждает их искать альтернативы доллару, говорится в статье британского экономиста Говарда Дэвиса в Toyo Keizai.
Ограничения в отношении России оказывают слишком серьезные побочные эффекты, и некоторые государства задаются вопросом о том, будут ли и они отрезаны от финансовой системы, основанной на долларе, если рестрикции введут и против них, отмечает экономист.
"Саудовские и китайские политики уже давно обеспокоены уязвимостью перед американскими финансовыми санкциями", — подчеркивает он.
В последние годы Китай попытался снизить этот риск, создав собственную систему трансграничных межбанковских платежей в юанях (CIPS). И хотя она пока не представляет существенной угрозы для мировой гегемонии западных платежных систем, развитие цифрового юаня может оказать более серьезное влияние, считает Дэвис.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 13:51
Долларовый меч затупился, пишет DWN
Так, лидерство Китая в области цифровых валют способно значительно расширить использование юаня за пределами страны. При этом в докладе Гуверовского института утверждается, что если Китаю удастся облегчить юанизацию мировых торговых потоков, то способность США эффективно использовать финансовые санкции снизится, подчеркивает эксперт.
По его словам, смерть доллара предсказывали уже много раз, но верно и то, что его доля в мировых валютных резервах снизилась с 71 процента в 2000 году до менее 60 процентов сегодня.
"Признаков окончания господства доллара было немного, но эта тенденция изменилась. Усиление финансовых санкций как оружия создало новые стимулы для Китая и других стран искать пути минимизации воздействия аналогичных мер, принятых против них. Вполне возможны серьезные и долгосрочные последствия для мировой финансовой системы", — заключает Дэвис.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничения направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Американский доллар - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 03:39
В США с иронией оценили судьбу доллара из-за действий Байдена
 
В миреСШАКитайРоссияВладимир ПутинСанкции в отношении России
 
 
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