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Эксперт оценил, как поведет себя доллар против рубля в мае - РИА Новости, 10.05.2022
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Эксперт оценил, как поведет себя доллар против рубля в мае
Эксперт оценил, как поведет себя доллар против рубля в мае - РИА Новости, 10.05.2022
Эксперт оценил, как поведет себя доллар против рубля в мае
Серьезного шторма на валютном рынке ждать не стоит до момента отмены обязательной продажи валютной выручки экспортерами и разрешения продавать нерезидентам... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T01:11
2022-05-10T01:11
экономика
сша
россия
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Серьезного шторма на валютном рынке ждать не стоит до момента отмены обязательной продажи валютной выручки экспортерами и разрешения продавать нерезидентам российские акции. Однако определенные колебания возможны, рассказал агентству “Прайм” финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Он напомнил, что в последнее время наблюдается ралли доллара США к основным валютам, включая японскую иену и китайский юань. “Доллар начал быстро дорожать с 31 марта 2022 года на ожиданиях агрессивного повышения ставок ФРС США на ближайших трех заседаниях”, - объяснил аналитик.Несмотря на некоторое ослабление индекса доллара в ожидании заседания Федрезерва, восходящий тренд по нему сохраняется. Этому помогает и ослабление евро до многолетних минимумов на фоне энергокризиса в Европе. В этой ситуации обвала рубля до конца майских праздников не прогнозируется, однако позже возможна коррекция до 77 рублей за доллар и 81 рубля за евро, полагает Антонов.
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экономика, сша, россия
01:11 10.05.2022
 
Эксперт оценил, как поведет себя доллар против рубля в мае

Аналитик BitRiver Антонов заявил, что серьезного шторма на валютном рынке ждать не стоит

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Серьезного шторма на валютном рынке ждать не стоит до момента отмены обязательной продажи валютной выручки экспортерами и разрешения продавать нерезидентам российские акции. Однако определенные колебания возможны, рассказал агентству “Прайм” финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Он напомнил, что в последнее время наблюдается ралли доллара США к основным валютам, включая японскую иену и китайский юань. “Доллар начал быстро дорожать с 31 марта 2022 года на ожиданиях агрессивного повышения ставок ФРС США на ближайших трех заседаниях”, - объяснил аналитик.
Банкноты Банка России - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 02:14Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Определены решающие факторы для изменения курса рубля
Несмотря на некоторое ослабление индекса доллара в ожидании заседания Федрезерва, восходящий тренд по нему сохраняется. Этому помогает и ослабление евро до многолетних минимумов на фоне энергокризиса в Европе. В этой ситуации обвала рубля до конца майских праздников не прогнозируется, однако позже возможна коррекция до 77 рублей за доллар и 81 рубля за евро, полагает Антонов.
 
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