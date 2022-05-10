https://ria.ru/20220510/dollar-1787708684.html

Эксперт оценил, как поведет себя доллар против рубля в мае

Эксперт оценил, как поведет себя доллар против рубля в мае - РИА Новости, 10.05.2022

Эксперт оценил, как поведет себя доллар против рубля в мае

Серьезного шторма на валютном рынке ждать не стоит до момента отмены обязательной продажи валютной выручки экспортерами и разрешения продавать нерезидентам... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T01:11

2022-05-10T01:11

2022-05-10T01:11

экономика

сша

россия

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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Серьезного шторма на валютном рынке ждать не стоит до момента отмены обязательной продажи валютной выручки экспортерами и разрешения продавать нерезидентам российские акции. Однако определенные колебания возможны, рассказал агентству “Прайм” финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Он напомнил, что в последнее время наблюдается ралли доллара США к основным валютам, включая японскую иену и китайский юань. “Доллар начал быстро дорожать с 31 марта 2022 года на ожиданиях агрессивного повышения ставок ФРС США на ближайших трех заседаниях”, - объяснил аналитик.Несмотря на некоторое ослабление индекса доллара в ожидании заседания Федрезерва, восходящий тренд по нему сохраняется. Этому помогает и ослабление евро до многолетних минимумов на фоне энергокризиса в Европе. В этой ситуации обвала рубля до конца майских праздников не прогнозируется, однако позже возможна коррекция до 77 рублей за доллар и 81 рубля за евро, полагает Антонов.

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Максим Горбачев

экономика, сша, россия