Силы ДНР за сутки уничтожили 28 украинских военнослужащих
Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении 28 украинских военнослужащих за сутки
Бойцы Народной милиции ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Силы ДНР с начала суток уничтожили 28 солдат и офицеров противника, а также один БМП, один танк, две САУ "Гвоздика", два бронированных и три грузовых транспортных средства, говорится в сообщении Народной милиции республики.
"С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 28 украинских националистов, одну БМП, один танк, две 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", два бронированных и три грузовых транспортных средства", - сообщили в ведомстве.
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Один военнослужащий ДНР погиб за сутки, еще семь получили ранения, сообщили в Народной милиции республики.
"С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость один защитник Донецкой Народной Республики погиб при исполнении воинского долга и семь получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.