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Силы ДНР за сутки уничтожили 28 украинских военнослужащих - РИА Новости, 10.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220510/dnr-1787796716.html
Силы ДНР за сутки уничтожили 28 украинских военнослужащих
Силы ДНР за сутки уничтожили 28 украинских военнослужащих - РИА Новости, 10.05.2022
Силы ДНР за сутки уничтожили 28 украинских военнослужащих
Силы ДНР с начала суток уничтожили 28 солдат и офицеров противника, а также один БМП, один танк, две САУ "Гвоздика", два бронированных и три грузовых... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T21:08
2022-05-10T21:08
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Силы ДНР с начала суток уничтожили 28 солдат и офицеров противника, а также один БМП, один танк, две САУ "Гвоздика", два бронированных и три грузовых транспортных средства, говорится в сообщении Народной милиции республики."С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 28 украинских националистов, одну БМП, один танк, две 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", два бронированных и три грузовых транспортных средства", - сообщили в ведомстве.Один военнослужащий ДНР погиб за сутки, еще семь получили ранения, сообщили в Народной милиции республики."С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость один защитник Донецкой Народной Республики погиб при исполнении воинского долга и семь получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
https://ria.ru/20220417/zapad-1783881737.html
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донецкая народная республика
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в мире, россия, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
21:08 10.05.2022
 
Силы ДНР за сутки уничтожили 28 украинских военнослужащих

Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении 28 украинских военнослужащих за сутки

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бойцы Народной милиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Силы ДНР с начала суток уничтожили 28 солдат и офицеров противника, а также один БМП, один танк, две САУ "Гвоздика", два бронированных и три грузовых транспортных средства, говорится в сообщении Народной милиции республики.
"С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 28 украинских националистов, одну БМП, один танк, две 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", два бронированных и три грузовых транспортных средства", - сообщили в ведомстве.
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Запад готов поверить в невероятно хитрый план Москвы
Один военнослужащий ДНР погиб за сутки, еще семь получили ранения, сообщили в Народной милиции республики.
"С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость один защитник Донецкой Народной Республики погиб при исполнении воинского долга и семь получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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