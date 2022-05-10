https://ria.ru/20220510/dnr-1787796716.html

Силы ДНР за сутки уничтожили 28 украинских военнослужащих

Силы ДНР за сутки уничтожили 28 украинских военнослужащих - РИА Новости, 10.05.2022

Силы ДНР за сутки уничтожили 28 украинских военнослужащих

Силы ДНР с начала суток уничтожили 28 солдат и офицеров противника, а также один БМП, один танк, две САУ "Гвоздика", два бронированных и три грузовых... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T21:08

2022-05-10T21:08

2022-05-10T21:08

специальная военная операция на украине

в мире

россия

донецкая народная республика

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784790818_0:0:3242:1825_1920x0_80_0_0_aaad95b68bbef819771eb9aec4d31014.jpg

ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Силы ДНР с начала суток уничтожили 28 солдат и офицеров противника, а также один БМП, один танк, две САУ "Гвоздика", два бронированных и три грузовых транспортных средства, говорится в сообщении Народной милиции республики."С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 28 украинских националистов, одну БМП, один танк, две 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", два бронированных и три грузовых транспортных средства", - сообщили в ведомстве.Один военнослужащий ДНР погиб за сутки, еще семь получили ранения, сообщили в Народной милиции республики."С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость один защитник Донецкой Народной Республики погиб при исполнении воинского долга и семь получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

https://ria.ru/20220417/zapad-1783881737.html

https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html

россия

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр