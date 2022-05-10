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Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из "Града"
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из "Града" - РИА Новости, 10.05.2022
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из "Града"
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из "Градов" и "Ураганов", сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T13:38
2022-05-10T13:38
2022-05-10T14:56
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 10 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из "Градов" и "Ураганов", сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Обстрелы зафиксировали в 13:05. Со стороны поселка Пески украинские силовики выпустили 20 ракет из РСЗО "Град", со стороны Авдеевки — десять ракет из БМ27 "Ураган".По данным Минздрава ДНР, жертвами взрывов стали два человека, еще пятеро, включая девятилетнего ребенка, пострадали.Это не первый обстрел Донецка за сегодняшний день. Утром ВСУ несколько раз открывали огонь по Кировскому и Петровскому районам. При этом не менее трех человек получили ранения.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, днр, россия, украина
13:38 10.05.2022 (обновлено: 14:56 10.05.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из "Града"
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк, выпустив 20 ракет из "Града"