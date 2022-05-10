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Омбудсмен рассказал о массированных обстрелах ДНР в День Победы - РИА Новости, 10.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220510/dnr-1787744928.html
Омбудсмен рассказал о массированных обстрелах ДНР в День Победы
Омбудсмен рассказал о массированных обстрелах ДНР в День Победы - РИА Новости, 10.05.2022
Омбудсмен рассказал о массированных обстрелах ДНР в День Победы
Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что в День Победы города ДНР подверглись массированным обстрелам, из-за которых погибли два... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T13:20
2022-05-10T13:24
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
украина
россия
telegram (приложение)
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ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что в День Победы города ДНР подверглись массированным обстрелам, из-за которых погибли два мирных жителя."В священный для всех нас праздник День Победы, ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) подвергли города республики массированным обстрелам. С особой жестокостью украинские боевики били по столице, где в результате погибли два мирных жителя – женщина и подросток. Еще девять человек, в том числе ребенок, были ранены", - говорится в сообщении в Telegram-канале Морозовой.Омбудсмен также отметила молчание западных СМИ об обстрелах городов ДНР украинскими войсками, добавив, что потери среди гражданского населения республики превышают даже показатели 2014-2015 годов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, украина, россия, telegram (приложение)
13:20 10.05.2022 (обновлено: 13:24 10.05.2022)
 
Омбудсмен рассказал о массированных обстрелах ДНР в День Победы

Омбудсмен ДНР: ВСУ обстреливали республику на 9 мая. Погибло два мирных жителя.

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкФрагмент снаряда, прилетевшего во двор дома 107 по улице Петровского в Донецке
Фрагмент снаряда, прилетевшего во двор дома 107 по улице Петровского в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Фрагмент снаряда, прилетевшего во двор дома 107 по улице Петровского в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что в День Победы города ДНР подверглись массированным обстрелам, из-за которых погибли два мирных жителя.
"В священный для всех нас праздник День Победы, ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) подвергли города республики массированным обстрелам. С особой жестокостью украинские боевики били по столице, где в результате погибли два мирных жителя – женщина и подросток. Еще девять человек, в том числе ребенок, были ранены", - говорится в сообщении в Telegram-канале Морозовой.
Омбудсмен также отметила молчание западных СМИ об обстрелах городов ДНР украинскими войсками, добавив, что потери среди гражданского населения республики превышают даже показатели 2014-2015 годов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР - РИА Новости, 1920, 11.05.2020
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В Сети показали видео удара ВСУ по позициям укрепления ДНР на 9 мая
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссияTelegram (приложение)
 
 
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