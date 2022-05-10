13:20 10.05.2022 (обновлено: 13:24 10.05.2022)
Омбудсмен рассказал о массированных обстрелах ДНР в День Победы
Омбудсмен ДНР: ВСУ обстреливали республику на 9 мая. Погибло два мирных жителя.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкФрагмент снаряда, прилетевшего во двор дома 107 по улице Петровского в Донецке
Фрагмент снаряда, прилетевшего во двор дома 107 по улице Петровского в Донецке
ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что в День Победы города ДНР подверглись массированным обстрелам, из-за которых погибли два мирных жителя.
"В священный для всех нас праздник День Победы, ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) подвергли города республики массированным обстрелам. С особой жестокостью украинские боевики били по столице, где в результате погибли два мирных жителя – женщина и подросток. Еще девять человек, в том числе ребенок, были ранены", - говорится в сообщении в Telegram-канале Морозовой.
Омбудсмен также отметила молчание западных СМИ об обстрелах городов ДНР украинскими войсками, добавив, что потери среди гражданского населения республики превышают даже показатели 2014-2015 годов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
11 мая 2020, 19:59В Сети показали видео удара ВСУ по позициям укрепления ДНР на 9 мая