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Омбудсмен рассказал о массированных обстрелах ДНР в День Победы

Омбудсмен рассказал о массированных обстрелах ДНР в День Победы - РИА Новости, 10.05.2022

Омбудсмен рассказал о массированных обстрелах ДНР в День Победы

Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что в День Победы города ДНР подверглись массированным обстрелам, из-за которых погибли два... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T13:20

2022-05-10T13:20

2022-05-10T13:24

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что в День Победы города ДНР подверглись массированным обстрелам, из-за которых погибли два мирных жителя."В священный для всех нас праздник День Победы, ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) подвергли города республики массированным обстрелам. С особой жестокостью украинские боевики били по столице, где в результате погибли два мирных жителя – женщина и подросток. Еще девять человек, в том числе ребенок, были ранены", - говорится в сообщении в Telegram-канале Морозовой.Омбудсмен также отметила молчание западных СМИ об обстрелах городов ДНР украинскими войсками, добавив, что потери среди гражданского населения республики превышают даже показатели 2014-2015 годов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20200511/1571290242.html

донецкая народная республика

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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, украина, россия, telegram (приложение)