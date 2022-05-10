https://ria.ru/20220510/dnr-1787725700.html

Украинские войска 36 раз за сутки открывали огонь по ДНР

Украинские войска 36 раз за сутки открывали огонь по ДНР - РИА Новости, 10.05.2022

Украинские войска 36 раз за сутки открывали огонь по ДНР

Украинские войска за сутки 36 раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики, выпустив 295 единиц боеприпасов, двое мирных жителей погибли, еще... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T09:34

2022-05-10T09:34

2022-05-10T09:34

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

россия

донбасс

telegram (приложение)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785325449_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_7cc659a11770bca2173923088cd9fd91.jpg

ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки 36 раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики, выпустив 295 единиц боеприпасов, двое мирных жителей погибли, еще девять были ранены, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки Представительство сообщало о 36 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух мирных жителей: женщины 1953 г.р. и парне 2006 г.р. В Кировском районе Донецка ранения получили девять мирных жителей, в т.ч. девочка 2007 г.р.", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Отмечается, что за прошедшие сутки украинские войска выпустили 295 единиц различных боеприпасов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220510/donetsk-1787707690.html

украина

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, telegram (приложение)