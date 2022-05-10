Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска 36 раз за сутки открывали огонь по ДНР - РИА Новости, 10.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220510/dnr-1787725700.html
Украинские войска 36 раз за сутки открывали огонь по ДНР
Украинские войска 36 раз за сутки открывали огонь по ДНР - РИА Новости, 10.05.2022
Украинские войска 36 раз за сутки открывали огонь по ДНР
Украинские войска за сутки 36 раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики, выпустив 295 единиц боеприпасов, двое мирных жителей погибли, еще... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T09:34
2022-05-10T09:34
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
telegram (приложение)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785325449_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_7cc659a11770bca2173923088cd9fd91.jpg
ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки 36 раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики, выпустив 295 единиц боеприпасов, двое мирных жителей погибли, еще девять были ранены, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки Представительство сообщало о 36 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух мирных жителей: женщины 1953 г.р. и парне 2006 г.р. В Кировском районе Донецка ранения получили девять мирных жителей, в т.ч. девочка 2007 г.р.", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Отмечается, что за прошедшие сутки украинские войска выпустили 295 единиц различных боеприпасов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220510/donetsk-1787707690.html
украина
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785325449_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_7b522af97d19b71ae06ce865dc1b8747.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, telegram (приложение)
09:34 10.05.2022
 
Украинские войска 36 раз за сутки открывали огонь по ДНР

Представительство ДНР: ВСУ 36 раз за сутки открывали огонь по ДНР, двое погибли

© AP Photo / Rodrigo AbdУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Украинский военный . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки 36 раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики, выпустив 295 единиц боеприпасов, двое мирных жителей погибли, еще девять были ранены, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки Представительство сообщало о 36 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух мирных жителей: женщины 1953 г.р. и парне 2006 г.р. В Кировском районе Донецка ранения получили девять мирных жителей, в т.ч. девочка 2007 г.р.", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Отмечается, что за прошедшие сутки украинские войска выпустили 295 единиц различных боеприпасов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
00:09Специальная военная операция на Украине
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал подросток
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбассTelegram (приложение)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала