Украинские войска 36 раз за сутки открывали огонь по ДНР
Представительство ДНР: ВСУ 36 раз за сутки открывали огонь по ДНР, двое погибли
© AP Photo / Rodrigo AbdУкраинский военный
© AP Photo / Rodrigo Abd
Украинский военный . Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки 36 раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики, выпустив 295 единиц боеприпасов, двое мирных жителей погибли, еще девять были ранены, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки Представительство сообщало о 36 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух мирных жителей: женщины 1953 г.р. и парне 2006 г.р. В Кировском районе Донецка ранения получили девять мирных жителей, в т.ч. девочка 2007 г.р.", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Отмечается, что за прошедшие сутки украинские войска выпустили 295 единиц различных боеприпасов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.