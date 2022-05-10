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За сутки из Мариуполя эвакуированы 400 человек, сообщили в ДНР
За сутки из Мариуполя эвакуированы 400 человек, сообщили в ДНР - РИА Новости, 10.05.2022
За сутки из Мариуполя эвакуированы 400 человек, сообщили в ДНР
За прошедшие сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике эвакуированы 400 человек, включая 70 детей, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T09:23
2022-05-10T09:23
2022-05-10T09:32
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 10 мая – РИА Новости. За прошедшие сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике эвакуированы 400 человек, включая 70 детей, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 9 мая до 08.00 10 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 400 человек, включая 70 детей", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Отмечается, что они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР.Всего за период с 5 марта по 08.00 10 мая в пункт оказания помощи населению "Безыменное" эвакуированы 29 962 человека, уточнил штаб.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, россия, мариуполь
09:23 10.05.2022 (обновлено: 09:32 10.05.2022)
За сутки из Мариуполя эвакуированы 400 человек, сообщили в ДНР
Представительство ДНР: за сутки из Мариуполя эвакуированы 400 человек, включая 70 детей