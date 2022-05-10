https://ria.ru/20220510/chekhiya-1787730195.html
В ГД оценили лишение Терешковой звания почетного гражданина чешского города
В ГД оценили лишение Терешковой звания почетного гражданина чешского города - РИА Новости, 10.05.2022
В ГД оценили лишение Терешковой звания почетного гражданина чешского города
Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Бурлаков назвал низким и мелочным лишение своей коллеги Валентины Терешковой статуса почетного гражданина... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T10:48
2022-05-10T10:48
2022-05-10T10:48
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валентина терешкова
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Бурлаков назвал низким и мелочным лишение своей коллеги Валентины Терешковой статуса почетного гражданина Ческе-Будеевице, подобные решения стирают чешскую историю, отметил парламентарий.Власти южночешского Ческе-Будеевице лишили статуса почетного гражданина города летчика-космонавта СССР Валентину Терешкову из-за ее поддержки спецоперации РФ на Украине, сообщила накануне местная пресса. За проголосовали 32 из 45 членов муниципалитета, против были 6, остальные воздержались."Как же низко пала Европа в русофобской истерии. Мелочно, низко, противно! Неужели непонятно, что такие решения стирают не российскую, а чешскую историю. Что обычно приводит к трагическим последствиям", - заявил Бурлаков РИА Новости.Также он отметил, что в погоне за дешевым пиаром нужно сохранять и здравый смысл."Они правда думают, что Терешкова должна гордиться, что она почетный гражданин малоизвестного чешского городка? Смешно. Это Чехия должна этим гордиться... Такое чувство, что руководители западных городов ежедневно ломают голову, как бы уколоть россиян, ведь об этом точно напишут в газетах", - продолжил парламентарий.Тренд на отрицание всего русского набирает обороты, и остановить эту машину могут только просвещенные и дальновидные жители Европы, отметил Бурлаков."Такие люди точно есть. Не понимаю, почему они молчат и не призывают общественность включить здравый смысл", - добавил он.
https://ria.ru/20220510/chekhiya-1787707996.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, чехия, европа, валентина терешкова
В ГД оценили лишение Терешковой звания почетного гражданина чешского города
В ГД назвали решение лишить Терешкову статуса почетного гражданина чешского города низким
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Бурлаков назвал низким и мелочным лишение своей коллеги Валентины Терешковой статуса почетного гражданина Ческе-Будеевице, подобные решения стирают чешскую историю, отметил парламентарий.
Власти южночешского Ческе-Будеевице лишили статуса почетного гражданина города летчика-космонавта СССР Валентину Терешкову
из-за ее поддержки спецоперации РФ на Украине, сообщила накануне местная пресса. За проголосовали 32 из 45 членов муниципалитета, против были 6, остальные воздержались.
"Как же низко пала Европа в русофобской истерии. Мелочно, низко, противно! Неужели непонятно, что такие решения стирают не российскую, а чешскую историю. Что обычно приводит к трагическим последствиям", - заявил Бурлаков РИА Новости.
Также он отметил, что в погоне за дешевым пиаром нужно сохранять и здравый смысл.
"Они правда думают, что Терешкова должна гордиться, что она почетный гражданин малоизвестного чешского городка? Смешно. Это Чехия
должна этим гордиться... Такое чувство, что руководители западных городов ежедневно ломают голову, как бы уколоть россиян, ведь об этом точно напишут в газетах", - продолжил парламентарий.
Тренд на отрицание всего русского набирает обороты, и остановить эту машину могут только просвещенные и дальновидные жители Европы
, отметил Бурлаков.
"Такие люди точно есть. Не понимаю, почему они молчат и не призывают общественность включить здравый смысл", - добавил он.