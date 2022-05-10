08:00 10.05.2022 (обновлено: 08:07 10.05.2022)
Бузова: мне сделали два театральных предложения на главные роли
© Фото : предоставлено пресс-службой Ольги БузовойРоссийская телеведущая, певица, актриса Ольга Бузова
© Фото : предоставлено пресс-службой Ольги Бузовой
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости, Роман Харрасов. Осенью прошлого года Ольга Бузова пообещала устроить концерт, после которого "российский шоу-бизнес уже не будет прежним". Однако помешал коронавирус. Но певица все же готовится удивить публику. Об этом, а также о финансовых потерях и планах на театральные премьеры она рассказала в интервью РИА Новости.
© Фото : предоставлено пресс-службой Ольги БузовойРоссийская телеведущая, певица, актриса Ольга Бузова
© Фото : предоставлено пресс-службой Ольги Бузовой
Российская телеведущая, певица, актриса Ольга Бузова
"Вот она я": грандиозное шоу и большие денежные потери
— Итак, ваше шоу состоится?
— Если честно, сегодня сложно строить планы, хотя у меня расписан каждый день. Тем не менее шоу "Вот она я" состоится 4 июня в Crocus City Hall.
— Внесли какие-то изменения за эти полгода?
— Нет, мы оставили все как есть. Шоу посвящено пятилетию моей музыкальной карьеры и третьему альбому. Нужно только чуть-чуть подправить физическую форму — все костюмы готовы. Я немного расслабилась последнее время, но сейчас — по четыре часа тренировок в день. Концерт требует большой выносливости.
— Приготовили непростые номера?
— Да, это сложное техническое шоу. Декорации будут выстраивать три дня.
© Фото : предоставлено пресс-службой Ольги БузовойРоссийская телеведущая, певица, актриса Ольга Бузова
© Фото : предоставлено пресс-службой Ольги Бузовой
Российская телеведущая, певица, актриса Ольга Бузова
— У вас очень много разных выступлений и вообще работы. Сложно планировать такой график?
— Это стиль моей жизни. Я уже сейчас думаю, как буду отмечать свой день рождения, а он в январе. Вообще люблю долгосрочные перспективы, включая музыкальные. Я человек-план (смеется).
— Хватает ли 24 часов в сутках?
— Нет! Хочется и отдохнуть, и с родителями время провести, и похудеть. Бокс, музыка, соцсети, проекты. Главное — не останавливаться.
— Вы долго готовили шоу, но в один миг буквально за несколько дней до концерта все массовые мероприятия отменили из-за коронавируса. Как восприняли эту новость?
— Это был большой стресс. Понимаете, мы приготовили все: свет, декорации, номера. Осталось только мне выйти на сцену. После отмены пришлось все разбирать и отправлять на склад.
— Много средств потеряли?
— Очень много. Ведь это не только декорации, еще подготовка, репетиции. И было много рекламы, включая наружную. Люди любят считать заработки артистов, но никто не спрашивает, сколько мы тратим на подготовку выступлений.
— Если можно, конкретно на примере. Сколько стоит один месяц хранения декораций и реквизита на складе?
— Триста тысяч рублей. У меня большой склад, там целый ангар (смеется). Можете посчитать, во сколько перенос обошелся. Можно было на эти деньги квартиру в Подмосковье купить, но я думаю о шоу и моем зрителе.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Ольга Бузова на презентации арт-проекта "Обратная сторона шоу-бизнеса". 2009 год
Телеведущая Ольга Бузова на презентации арт-проекта "Обратная сторона шоу-бизнеса". 2009 год
Телевидение и бизнес: своя одежда и новые проекты
— Чуть позже в мае будет 18 лет с момента вашего появления на телевидении. Как Ольга Бузова изменилась за это время?
— Бросила курить. Приняла себя, потому что, когда пришла на "Дом-2", была очень закомплексованной. Вышла замуж и развелась (смеется). Конечно, важно, что начала карьеру певицы. Но самое главное — стала Ольгой Бузовой, той, которую вы любите или не любите, но точно обсуждаете.
— Сейчас у вас три проекта на ТВ. Будут ли еще?
— Да. Возможно, не с прежним размахом, потому что ТВ — это в первую очередь реклама. В условиях санкций ее стало меньше в медиа, поэтому продакшен подходит взвешенно к чему-то новому. Но я верю, что все будет хорошо, нужно продолжать жить и работать, время никто не вернет.
— Многие бренды ушли из России. Как вы это переживаете?
— Для меня это возможность. Я развиваю свой бренд, кстати, производство — в Москве. Мои футболки лучше по качеству, чем у мировых брендов. Я сама их ношу с удовольствием годами.
— Планируете открыть магазины?
— Нет. Когда я думала над этим, то поняла, что должна полностью уйти в этот бизнес-процесс. Я уже много рисковала, кафе собственные были. Нужно и дальше пробовать, но действовать по ситуации. Пока моя одежда — больше имиджевая история.
Миллионы в соцсетях: кто ведет аккаунты Бузовой
— Сколько человек занимается вашими соцсетями?
— Я все делаю сама. У меня нет эсэмэмщиков. Даже паблик во "ВКонтакте" веду четыре года самостоятельно. Telegram осваиваю, ищу, как подавать контент: пока я создала там более кулуарную атмосферу, где могу делиться мыслями.
— Уже не можете без соцсетей?
— Не могу сказать, что я зависима, но это привычка, да. Знаете, стоит мне пропасть на несколько дней, так заваливают сообщениями: где я? Приходится заранее говорить, что, например, я с рукой ложусь в больницу. Хотя иногда не хочется делиться настолько интимными моментами.
— Ваши спектакли во МХАТе имени Горького отменили. Планируете вернуться на сцену?
— В этом году было два театральных предложения. Обе роли — главные. Одна очень драматическая, мне понравилась. Сейчас обсуждаем детали. Не хочу говорить подробнее, пока не приму какое-то предложение.
Но у меня есть антрепризный спектакль "Мужчина нарасхват". Его играем редко, потому что все актеры очень востребованны и нас сложно собрать вместе.