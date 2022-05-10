https://ria.ru/20220510/buzova-1787009870.html

Бузова: мне сделали два театральных предложения на главные роли

Бузова: мне сделали два театральных предложения на главные роли - РИА Новости, 10.05.2022

Бузова: мне сделали два театральных предложения на главные роли

Осенью прошлого года Ольга Бузова пообещала устроить концерт, после которого "российский шоу-бизнес уже не будет прежним". Однако помешал коронавирус. Но певица РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T08:00

2022-05-10T08:00

2022-05-10T08:07

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости, Роман Харрасов. Осенью прошлого года Ольга Бузова пообещала устроить концерт, после которого "российский шоу-бизнес уже не будет прежним". Однако помешал коронавирус. Но певица все же готовится удивить публику. Об этом, а также о финансовых потерях и планах на театральные премьеры она рассказала в интервью РИА Новости."Вот она я": грандиозное шоу и большие денежные потери— Итак, ваше шоу состоится?— Если честно, сегодня сложно строить планы, хотя у меня расписан каждый день. Тем не менее шоу "Вот она я" состоится 4 июня в Crocus City Hall.— Внесли какие-то изменения за эти полгода?— Нет, мы оставили все как есть. Шоу посвящено пятилетию моей музыкальной карьеры и третьему альбому. Нужно только чуть-чуть подправить физическую форму — все костюмы готовы. Я немного расслабилась последнее время, но сейчас — по четыре часа тренировок в день. Концерт требует большой выносливости.— Приготовили непростые номера?— Да, это сложное техническое шоу. Декорации будут выстраивать три дня.— У вас очень много разных выступлений и вообще работы. Сложно планировать такой график?— Это стиль моей жизни. Я уже сейчас думаю, как буду отмечать свой день рождения, а он в январе. Вообще люблю долгосрочные перспективы, включая музыкальные. Я человек-план (смеется).— Хватает ли 24 часов в сутках?— Нет! Хочется и отдохнуть, и с родителями время провести, и похудеть. Бокс, музыка, соцсети, проекты. Главное — не останавливаться.— Вы долго готовили шоу, но в один миг буквально за несколько дней до концерта все массовые мероприятия отменили из-за коронавируса. Как восприняли эту новость?— Это был большой стресс. Понимаете, мы приготовили все: свет, декорации, номера. Осталось только мне выйти на сцену. После отмены пришлось все разбирать и отправлять на склад.— Много средств потеряли?— Очень много. Ведь это не только декорации, еще подготовка, репетиции. И было много рекламы, включая наружную. Люди любят считать заработки артистов, но никто не спрашивает, сколько мы тратим на подготовку выступлений.— Если можно, конкретно на примере. Сколько стоит один месяц хранения декораций и реквизита на складе?— Триста тысяч рублей. У меня большой склад, там целый ангар (смеется). Можете посчитать, во сколько перенос обошелся. Можно было на эти деньги квартиру в Подмосковье купить, но я думаю о шоу и моем зрителе. Телевидение и бизнес: своя одежда и новые проекты— Чуть позже в мае будет 18 лет с момента вашего появления на телевидении. Как Ольга Бузова изменилась за это время?— Бросила курить. Приняла себя, потому что, когда пришла на "Дом-2", была очень закомплексованной. Вышла замуж и развелась (смеется). Конечно, важно, что начала карьеру певицы. Но самое главное — стала Ольгой Бузовой, той, которую вы любите или не любите, но точно обсуждаете.— Сейчас у вас три проекта на ТВ. Будут ли еще?— Да. Возможно, не с прежним размахом, потому что ТВ — это в первую очередь реклама. В условиях санкций ее стало меньше в медиа, поэтому продакшен подходит взвешенно к чему-то новому. Но я верю, что все будет хорошо, нужно продолжать жить и работать, время никто не вернет.— Многие бренды ушли из России. Как вы это переживаете?— Для меня это возможность. Я развиваю свой бренд, кстати, производство — в Москве. Мои футболки лучше по качеству, чем у мировых брендов. Я сама их ношу с удовольствием годами.— Планируете открыть магазины?— Нет. Когда я думала над этим, то поняла, что должна полностью уйти в этот бизнес-процесс. Я уже много рисковала, кафе собственные были. Нужно и дальше пробовать, но действовать по ситуации. Пока моя одежда — больше имиджевая история.Миллионы в соцсетях: кто ведет аккаунты Бузовой— Сколько человек занимается вашими соцсетями?— Я все делаю сама. У меня нет эсэмэмщиков. Даже паблик во "ВКонтакте" веду четыре года самостоятельно. Telegram осваиваю, ищу, как подавать контент: пока я создала там более кулуарную атмосферу, где могу делиться мыслями.— Уже не можете без соцсетей?— Не могу сказать, что я зависима, но это привычка, да. Знаете, стоит мне пропасть на несколько дней, так заваливают сообщениями: где я? Приходится заранее говорить, что, например, я с рукой ложусь в больницу. Хотя иногда не хочется делиться настолько интимными моментами.— Ваши спектакли во МХАТе имени Горького отменили. Планируете вернуться на сцену?— В этом году было два театральных предложения. Обе роли — главные. Одна очень драматическая, мне понравилась. Сейчас обсуждаем детали. Не хочу говорить подробнее, пока не приму какое-то предложение.Но у меня есть антрепризный спектакль "Мужчина нарасхват". Его играем редко, потому что все актеры очень востребованны и нас сложно собрать вместе.

https://ria.ru/20220505/vasilev-1786558625.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

ольга бузова, звезды, знаменитости, telegram