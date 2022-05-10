Рейтинг@Mail.ru
Мантуров: бренды не просили об исключении из списка параллельного импорта - РИА Новости, 10.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220510/brendy-1787719657.html
Мантуров: бренды не просили об исключении из списка параллельного импорта
Мантуров: бренды не просили об исключении из списка параллельного импорта - РИА Новости, 10.05.2022
Мантуров: бренды не просили об исключении из списка параллельного импорта
Иностранные компании, продукция которых попала под параллельный импорт, пока не просили об их исключении из перечня, Минпромторг России готов оперативно... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T07:59
2022-05-10T13:35
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570465067_0:200:2929:1848_1920x0_80_0_0_9ebcc470a2ce9bd39ad5f41207ec87ae.jpg
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Иностранные компании, продукция которых попала под параллельный импорт, пока не просили об их исключении из перечня, Минпромторг России готов оперативно реагировать на соответствующие обращения, заявил РИА Новости глава министерства Денис Мантуров."Из тех, кто уже в списке, пока нет", — сказал он, отвечая на вопрос, обращались ли уже в министерство компании с просьбой исключить их из перечня.Мантуров напомнил, что компании будут исключаться из списка по мере принятия ими решений о продолжении работы в России и возобновлении поставок своей продукции. "Мы готовы оперативно реагировать", — добавил он.На прошлой неделе Минпромторг утвердил перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт. Он был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, включает в себя более 50 категорий.Как отмечал Мантуров, перечень товаров для параллельного импорта будет корректироваться: он может как расширяться, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России. Предполагается, что актуализироваться список будет раз в квартал или два месяца.В конце марта правительство России легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары будут включаться в список, — прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.
https://ria.ru/20220510/otpor-1787714145.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570465067_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_87351ec8ee1ee0171fa824b2b1380137.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
07:59 10.05.2022 (обновлено: 13:35 10.05.2022)
 
Мантуров: бренды не просили об исключении из списка параллельного импорта

Мантуров: попавшие под параллельный импорт бренды пока не просили об исключении из списка

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкТаможенный пост
Таможенный пост - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Таможенный пост. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Иностранные компании, продукция которых попала под параллельный импорт, пока не просили об их исключении из перечня, Минпромторг России готов оперативно реагировать на соответствующие обращения, заявил РИА Новости глава министерства Денис Мантуров.
"Из тех, кто уже в списке, пока нет", — сказал он, отвечая на вопрос, обращались ли уже в министерство компании с просьбой исключить их из перечня.
Мантуров напомнил, что компании будут исключаться из списка по мере принятия ими решений о продолжении работы в России и возобновлении поставок своей продукции. "Мы готовы оперативно реагировать", — добавил он.
На прошлой неделе Минпромторг утвердил перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт. Он был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, включает в себя более 50 категорий.
Как отмечал Мантуров, перечень товаров для параллельного импорта будет корректироваться: он может как расширяться, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России. Предполагается, что актуализироваться список будет раз в квартал или два месяца.
В конце марта правительство России легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары будут включаться в список, — прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.
Вашингтон - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
03:55
В Китае выступили с призывом из-за антироссийских санкций
 
ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала