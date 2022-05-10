https://ria.ru/20220510/brendy-1787719657.html
Мантуров: бренды не просили об исключении из списка параллельного импорта
Мантуров: бренды не просили об исключении из списка параллельного импорта - РИА Новости, 10.05.2022
Мантуров: бренды не просили об исключении из списка параллельного импорта
Иностранные компании, продукция которых попала под параллельный импорт, пока не просили об их исключении из перечня, Минпромторг России готов оперативно... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T07:59
2022-05-10T07:59
2022-05-10T13:35
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Иностранные компании, продукция которых попала под параллельный импорт, пока не просили об их исключении из перечня, Минпромторг России готов оперативно реагировать на соответствующие обращения, заявил РИА Новости глава министерства Денис Мантуров."Из тех, кто уже в списке, пока нет", — сказал он, отвечая на вопрос, обращались ли уже в министерство компании с просьбой исключить их из перечня.Мантуров напомнил, что компании будут исключаться из списка по мере принятия ими решений о продолжении работы в России и возобновлении поставок своей продукции. "Мы готовы оперативно реагировать", — добавил он.На прошлой неделе Минпромторг утвердил перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт. Он был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, включает в себя более 50 категорий.Как отмечал Мантуров, перечень товаров для параллельного импорта будет корректироваться: он может как расширяться, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России. Предполагается, что актуализироваться список будет раз в квартал или два месяца.В конце марта правительство России легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары будут включаться в список, — прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
07:59 10.05.2022 (обновлено: 13:35 10.05.2022)
Мантуров: бренды не просили об исключении из списка параллельного импорта
Мантуров: попавшие под параллельный импорт бренды пока не просили об исключении из списка
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Иностранные компании, продукция которых попала под параллельный импорт, пока не просили об их исключении из перечня, Минпромторг России готов оперативно реагировать на соответствующие обращения, заявил РИА Новости глава министерства Денис Мантуров.
"Из тех, кто уже в списке, пока нет", — сказал он, отвечая на вопрос, обращались ли уже в министерство компании с просьбой исключить их из перечня.
Мантуров напомнил, что компании будут исключаться из списка по мере принятия ими решений о продолжении работы в России
и возобновлении поставок своей продукции. "Мы готовы оперативно реагировать", — добавил он.
На прошлой неделе Минпромторг
утвердил перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт. Он был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, включает в себя более 50 категорий.
Как отмечал Мантуров, перечень товаров для параллельного импорта будет корректироваться: он может как расширяться, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России. Предполагается, что актуализироваться список будет раз в квартал или два месяца.
В конце марта правительство России легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары будут включаться в список, — прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.