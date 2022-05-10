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В Турции заявили о соблюдении Россией и Украиной требования по Босфору - РИА Новости, 10.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220510/bosfor-1787724476.html
В Турции заявили о соблюдении Россией и Украиной требования по Босфору
В Турции заявили о соблюдении Россией и Украиной требования по Босфору - РИА Новости, 10.05.2022
В Турции заявили о соблюдении Россией и Украиной требования по Босфору
Россия и Украина соблюдают требование Анкары по Босфору, прохода через пролив военных кораблей не было, заявил министр национальной обороны Хулуси Акар. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T09:20
2022-05-10T09:20
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
босфор
турция
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АНКАРА, 10 мая – РИА Новости. Россия и Украина соблюдают требование Анкары по Босфору, прохода через пролив военных кораблей не было, заявил министр национальной обороны Хулуси Акар.Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через указанные проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы."…Мы донесли до всех сторон, что в рамках Монтрё не должно быть пересечения Босфора военными кораблями. До сих пор прохода через Босфор не было. Поэтому мы четко и недвусмысленно потребовали от всех сторон соблюдения Монтрё в плане сохранения мира и стабильности в регионе. …Мы продолжаем действовать принципиально для обеспечения мира, спокойствия и стабильности в регионе. Мы не хотим, чтобы Черное море превратилось в стратегическую конкурентную зону", - сказал Акар в интервью Haberturk TV.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, украина, босфор, турция
09:20 10.05.2022
 
В Турции заявили о соблюдении Россией и Украиной требования по Босфору

Министр обороны Турции Акар: Россия и Украина соблюдают требование Анкары по Босфору

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПролив Босфор
Пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Андрей Стенин
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АНКАРА, 10 мая – РИА Новости. Россия и Украина соблюдают требование Анкары по Босфору, прохода через пролив военных кораблей не было, заявил министр национальной обороны Хулуси Акар.
Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через указанные проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы.
"…Мы донесли до всех сторон, что в рамках Монтрё не должно быть пересечения Босфора военными кораблями. До сих пор прохода через Босфор не было. Поэтому мы четко и недвусмысленно потребовали от всех сторон соблюдения Монтрё в плане сохранения мира и стабильности в регионе. …Мы продолжаем действовать принципиально для обеспечения мира, спокойствия и стабильности в регионе. Мы не хотим, чтобы Черное море превратилось в стратегическую конкурентную зону", - сказал Акар в интервью Haberturk TV.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаБосфорТурция
 
 
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