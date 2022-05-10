https://ria.ru/20220510/bosfor-1787724476.html

В Турции заявили о соблюдении Россией и Украиной требования по Босфору

В Турции заявили о соблюдении Россией и Украиной требования по Босфору - РИА Новости, 10.05.2022

В Турции заявили о соблюдении Россией и Украиной требования по Босфору

Россия и Украина соблюдают требование Анкары по Босфору, прохода через пролив военных кораблей не было, заявил министр национальной обороны Хулуси Акар. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T09:20

2022-05-10T09:20

2022-05-10T09:20

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

босфор

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774752294_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_02d08499c39cfadcec3a530ee5b40276.jpg

АНКАРА, 10 мая – РИА Новости. Россия и Украина соблюдают требование Анкары по Босфору, прохода через пролив военных кораблей не было, заявил министр национальной обороны Хулуси Акар.Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через указанные проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы."…Мы донесли до всех сторон, что в рамках Монтрё не должно быть пересечения Босфора военными кораблями. До сих пор прохода через Босфор не было. Поэтому мы четко и недвусмысленно потребовали от всех сторон соблюдения Монтрё в плане сохранения мира и стабильности в регионе. …Мы продолжаем действовать принципиально для обеспечения мира, спокойствия и стабильности в регионе. Мы не хотим, чтобы Черное море превратилось в стратегическую конкурентную зону", - сказал Акар в интервью Haberturk TV.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220425/turtsiya-1785238316.html

россия

украина

босфор

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, босфор, турция