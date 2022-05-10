https://ria.ru/20220510/bolnitsa-1787710024.html

В служебном помещении больницы в Москве произошло задымление

В служебном помещении больницы в Москве произошло задымление - РИА Новости, 10.05.2022

В служебном помещении больницы в Москве произошло задымление

Задымление произошло в служебном помещении отделения неврологии ГКБ № 71 им. М. Е. Жадкевича в Москве, жертв и разрушений нет, сообщил РИА Новости главврач... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T01:04

2022-05-10T01:04

2022-05-10T01:06

происшествия

москва

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Задымление произошло в служебном помещении отделения неврологии ГКБ № 71 им. М. Е. Жадкевича в Москве, жертв и разрушений нет, сообщил РИА Новости главврач учреждения Александр Мясников."Было задымление в (отделении) неврологии на четвертом этаже, у нас в комнате лампа закоротила, это служебное помещение. Погасили. Пострадавших нет, уже начали эвакуировать больных, но все моментально сработало и остановили эвакуацию. Жертв и разрушений нет", - сказал Мясников.В свою очередь в ГУМЧС России по Москве сообщили РИА Новости, что возгорание было площадью "два метра". Его оперативно потушили в 0.18 мск, обошлось без пострадавших.

https://ria.ru/20220508/irkutsk-1787461744.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, москва