https://ria.ru/20220510/bolnitsa-1787710024.html
В служебном помещении больницы в Москве произошло задымление
В служебном помещении больницы в Москве произошло задымление - РИА Новости, 10.05.2022
В служебном помещении больницы в Москве произошло задымление
Задымление произошло в служебном помещении отделения неврологии ГКБ № 71 им. М. Е. Жадкевича в Москве, жертв и разрушений нет, сообщил РИА Новости главврач... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T01:04
2022-05-10T01:04
2022-05-10T01:06
происшествия
москва
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Задымление произошло в служебном помещении отделения неврологии ГКБ № 71 им. М. Е. Жадкевича в Москве, жертв и разрушений нет, сообщил РИА Новости главврач учреждения Александр Мясников."Было задымление в (отделении) неврологии на четвертом этаже, у нас в комнате лампа закоротила, это служебное помещение. Погасили. Пострадавших нет, уже начали эвакуировать больных, но все моментально сработало и остановили эвакуацию. Жертв и разрушений нет", - сказал Мясников.В свою очередь в ГУМЧС России по Москве сообщили РИА Новости, что возгорание было площадью "два метра". Его оперативно потушили в 0.18 мск, обошлось без пострадавших.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
01:04 10.05.2022 (обновлено: 01:06 10.05.2022)
В служебном помещении больницы в Москве произошло задымление
В служебном помещении ГКБ имени Жадкевича в Москве произошло задымление, пострадавших нет
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Задымление произошло в служебном помещении отделения неврологии ГКБ № 71 им. М. Е. Жадкевича в Москве, жертв и разрушений нет, сообщил РИА Новости главврач учреждения Александр Мясников.
"Было задымление в (отделении) неврологии на четвертом этаже, у нас в комнате лампа закоротила, это служебное помещение. Погасили. Пострадавших нет, уже начали эвакуировать больных, но все моментально сработало и остановили эвакуацию. Жертв и разрушений нет", - сказал Мясников.
В свою очередь в ГУМЧС России по Москве сообщили РИА Новости, что возгорание было площадью "два метра". Его оперативно потушили в 0.18 мск, обошлось без пострадавших.