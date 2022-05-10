https://ria.ru/20220510/blinken-1787714416.html

Блинкен призвал конгресс выделить дополнительные средства для Украины

Блинкен призвал конгресс выделить дополнительные средства для Украины - РИА Новости, 10.05.2022

Блинкен призвал конгресс выделить дополнительные средства для Украины

Госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин заявили, что им к 19 мая нужны дополнительные средства для продолжения военной помощи Украине... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T03:58

2022-05-10T03:58

2022-05-10T03:59

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ВАШИНГТОН, 10 мая – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин заявили, что им к 19 мая нужны дополнительные средства для продолжения военной помощи Украине "нынешними темпами".Они направили письмо лидеру республиканской оппозиции в сенате Митчу Макконнеллу с призывом не чинить препятствий для утверждения президентского запроса на новые ассигнования.Накануне президент США Джо Байден призвал конгресс немедленно утвердить его заявку на 33 миллиарда долларов с тем, чтобы в ближайшие дни соответствующий законопроект поступил к нему на подпись.Онлайн-издание Axios пишет, что лидеры конгресса договорились увеличить запрошенную Байденом сумму до 39,8 миллиарда долларов и поставить ее на голосование уже во вторник. Это стало возможным после того, как демократы отказались от неприемлемой для части республиканцев увязки помощи Украине с 10-миллиардными ассигнованиями на борьбу с коронавирусом, говорится в публикации.

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Максим Горбачев

в мире, украина, сша