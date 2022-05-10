https://ria.ru/20220510/bitkoin-1787713721.html

Цена биткоина опустилась ниже 30 тысяч долларов

Цена биткоина опустилась ниже 30 тысяч долларов - РИА Новости, 10.05.2022

Цена биткоина опустилась ниже 30 тысяч долларов

Стоимость биткоина падает на более чем 12%, его стоимость опустилась ниже 30 тысяч долларов впервые с 21 июля 2021 года, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T03:16

2022-05-10T03:16

2022-05-10T12:25

экономика

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Стоимость биткоина падает на более чем 12%, его стоимость опустилась ниже 30 тысяч долларов впервые с 21 июля 2021 года, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 03:13 мск падал в цене на 12% — до 29 972 долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел до 30 187 долларов. Динамика приводится за сутки.

https://radiosputnik.ria.ru/20220408/kriptovalyuta-1782458128.html

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика