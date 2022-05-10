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Цена биткоина опустилась ниже 30 тысяч долларов - РИА Новости, 10.05.2022
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Цена биткоина опустилась ниже 30 тысяч долларов
Цена биткоина опустилась ниже 30 тысяч долларов - РИА Новости, 10.05.2022
Цена биткоина опустилась ниже 30 тысяч долларов
Стоимость биткоина падает на более чем 12%, его стоимость опустилась ниже 30 тысяч долларов впервые с 21 июля 2021 года, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 10.05.2022
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экономика
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Стоимость биткоина падает на более чем 12%, его стоимость опустилась ниже 30 тысяч долларов впервые с 21 июля 2021 года, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 03:13 мск падал в цене на 12% — до 29 972 долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел до 30 187 долларов. Динамика приводится за сутки.
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экономика
03:16 10.05.2022 (обновлено: 12:25 10.05.2022)
 
Цена биткоина опустилась ниже 30 тысяч долларов

Стоимость биткоина впервые с 21 июля 2021 года опустилась ниже 30 тысяч долларов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Стоимость биткоина падает на более чем 12%, его стоимость опустилась ниже 30 тысяч долларов впервые с 21 июля 2021 года, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 03:13 мск падал в цене на 12% — до 29 972 долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел до 30 187 долларов. Динамика приводится за сутки.
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