https://ria.ru/20220510/bitkoin-1787713721.html
Цена биткоина опустилась ниже 30 тысяч долларов
Цена биткоина опустилась ниже 30 тысяч долларов - РИА Новости, 10.05.2022
Цена биткоина опустилась ниже 30 тысяч долларов
Стоимость биткоина падает на более чем 12%, его стоимость опустилась ниже 30 тысяч долларов впервые с 21 июля 2021 года, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T03:16
2022-05-10T03:16
2022-05-10T12:25
экономика
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Стоимость биткоина падает на более чем 12%, его стоимость опустилась ниже 30 тысяч долларов впервые с 21 июля 2021 года, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 03:13 мск падал в цене на 12% — до 29 972 долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел до 30 187 долларов. Динамика приводится за сутки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика
03:16 10.05.2022 (обновлено: 12:25 10.05.2022)
Цена биткоина опустилась ниже 30 тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые с 21 июля 2021 года опустилась ниже 30 тысяч долларов
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Стоимость биткоина падает на более чем 12%, его стоимость опустилась ниже 30 тысяч долларов впервые с 21 июля 2021 года, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 03:13 мск падал в цене на 12% — до 29 972 долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел до 30 187 долларов. Динамика приводится за сутки.