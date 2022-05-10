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Японцы назвали размещение большинства баз США на Окинаве "странным"
Японцы назвали размещение большинства баз США на Окинаве "странным" - РИА Новости, 10.05.2022
Японцы назвали размещение большинства баз США на Окинаве "странным"
Около 80% японцев считают странным тот факт, что подавляющее большинство американских баз расположены в южной префектуре страны Окинава, однако около 70%... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T05:16
2022-05-10T05:16
2022-05-10T16:17
в мире
окинава
сша
япония
вооруженные силы сша
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ТОКИО, 10 мая — РИА Новости. Около 80% японцев считают странным тот факт, что подавляющее большинство американских баз расположены в южной префектуре страны Окинава, однако около 70% назвали данный факт "неизбежным для обеспечения безопасности Японии", свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного телеканалом NHK.Опрос, приуроченный к 50-летию возвращения Окинавы в состав Японии, которое будет отмечаться 15 мая, проводился с февраля по март среди жителей Японии старше 18 лет путем почтовой рассылки. В нем приняли участие 812 человек, проживающих на Окинаве, и 1115 человек из других японских префектур.Так, 84% респондентов из Окинавы и 80% респондентов из других префектур назвали факт размещения более 70% американских баз на Окинаве "странным" или "отчасти странным".При этом лишь 11% из окинавцев и 12% жителей из других префектур считают, что размещение американских баз в префектуре "необходимо для обеспечения безопасности Японии", а "неизбежным для обеспечения безопасности Японии" — 51% и 68% соответственно.Окинава составляет лишь 0,6% японской территории, но там размещено 74% американских военных объектов и более половины всех Вооруженных сил США в Японии. По данным администрации префектуры, на Окинаве находятся 25,8 тысячи американских военнослужащих и 19 тысяч членов их семей и гражданских лиц США.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, окинава, сша, япония, вооруженные силы сша
05:16 10.05.2022 (обновлено: 16:17 10.05.2022)
Японцы назвали размещение большинства баз США на Окинаве "странным"
Около 80 процентов японцев назвали размещение большинства баз США на Окинаве "странным"