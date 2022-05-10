Рейтинг@Mail.ru
Японцы назвали размещение большинства баз США на Окинаве "странным" - РИА Новости, 10.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220510/bazy-1787716032.html
Японцы назвали размещение большинства баз США на Окинаве "странным"
Японцы назвали размещение большинства баз США на Окинаве "странным" - РИА Новости, 10.05.2022
Японцы назвали размещение большинства баз США на Окинаве "странным"
Около 80% японцев считают странным тот факт, что подавляющее большинство американских баз расположены в южной префектуре страны Окинава, однако около 70%... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T05:16
2022-05-10T16:17
в мире
окинава
сша
япония
вооруженные силы сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152251/67/1522516706_0:316:6016:3700_1920x0_80_0_0_112eabd03d33a39965a084a9ba9ed343.jpg
ТОКИО, 10 мая — РИА Новости. Около 80% японцев считают странным тот факт, что подавляющее большинство американских баз расположены в южной префектуре страны Окинава, однако около 70% назвали данный факт "неизбежным для обеспечения безопасности Японии", свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного телеканалом NHK.Опрос, приуроченный к 50-летию возвращения Окинавы в состав Японии, которое будет отмечаться 15 мая, проводился с февраля по март среди жителей Японии старше 18 лет путем почтовой рассылки. В нем приняли участие 812 человек, проживающих на Окинаве, и 1115 человек из других японских префектур.Так, 84% респондентов из Окинавы и 80% респондентов из других префектур назвали факт размещения более 70% американских баз на Окинаве "странным" или "отчасти странным".При этом лишь 11% из окинавцев и 12% жителей из других префектур считают, что размещение американских баз в префектуре "необходимо для обеспечения безопасности Японии", а "неизбежным для обеспечения безопасности Японии" — 51% и 68% соответственно.Окинава составляет лишь 0,6% японской территории, но там размещено 74% американских военных объектов и более половины всех Вооруженных сил США в Японии. По данным администрации префектуры, на Окинаве находятся 25,8 тысячи американских военнослужащих и 19 тысяч членов их семей и гражданских лиц США.
https://ria.ru/20220509/korabli-1787582603.html
окинава
сша
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152251/67/1522516706_331:0:5686:4016_1920x0_80_0_0_3374f2f482b92cfbb5fb030f2b2b519d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, окинава, сша, япония, вооруженные силы сша
05:16 10.05.2022 (обновлено: 16:17 10.05.2022)
 
Японцы назвали размещение большинства баз США на Окинаве "странным"

Около 80 процентов японцев назвали размещение большинства баз США на Окинаве "странным"

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Benjamin SuttonИстребитель ВВС США F-15 взлетает с базы в Японии
Истребитель ВВС США F-15 взлетает с базы в Японии - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Benjamin Sutton
Истребитель ВВС США F-15 взлетает с базы в Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 10 мая — РИА Новости. Около 80% японцев считают странным тот факт, что подавляющее большинство американских баз расположены в южной префектуре страны Окинава, однако около 70% назвали данный факт "неизбежным для обеспечения безопасности Японии", свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного телеканалом NHK.
Опрос, приуроченный к 50-летию возвращения Окинавы в состав Японии, которое будет отмечаться 15 мая, проводился с февраля по март среди жителей Японии старше 18 лет путем почтовой рассылки. В нем приняли участие 812 человек, проживающих на Окинаве, и 1115 человек из других японских префектур.
Так, 84% респондентов из Окинавы и 80% респондентов из других префектур назвали факт размещения более 70% американских баз на Окинаве "странным" или "отчасти странным".
При этом лишь 11% из окинавцев и 12% жителей из других префектур считают, что размещение американских баз в префектуре "необходимо для обеспечения безопасности Японии", а "неизбежным для обеспечения безопасности Японии" — 51% и 68% соответственно.
Окинава составляет лишь 0,6% японской территории, но там размещено 74% американских военных объектов и более половины всех Вооруженных сил США в Японии. По данным администрации префектуры, на Окинаве находятся 25,8 тысячи американских военнослужащих и 19 тысяч членов их семей и гражданских лиц США.
ВМС Китая - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 06:30
Два китайских корабля зашли в территориальные воды Японии, сообщили СМИ
 
В миреОкинаваСШАЯпонияВооруженные силы США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала