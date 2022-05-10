https://ria.ru/20220510/bayden-1787800759.html

Байден ответил на вопрос журналиста, который тот не задавал

Байден ответил на вопрос журналиста, который тот не задавал - РИА Новости, 10.05.2022

Байден ответил на вопрос журналиста, который тот не задавал

Президент США Джо Байден не смог сформулировать внятный ответ на вопрос американского журналиста про ответственных за инфляцию в Соединенных Штатах. Трансляцию... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T21:54

2022-05-10T21:54

2022-05-10T23:46

сша

россия

санкции в отношении россии

в мире

джо байден

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден не смог сформулировать внятный ответ на вопрос американского журналиста про ответственных за инфляцию в Соединенных Штатах. Трансляцию встречи провел телеканал CNBC.Во вторник в ходе выступления, посвященного мерам по борьбе с инфляцией в США, Байдену задали вопрос, причисляет ли он себя и администрацию к ответственным за повышение цен."Мы у власти, это первое. И вы совершенно правы: мы контролируем все три ветви власти", — произнес американский лидер. После этого он перешел на долгое разъяснение причин инфляции и текущего экономического положения в США. Журналисту пришлось повторить свой вопрос, но и во второй раз он не получил четкого ответа.Во время речи Байден назвал пандемию коронавируса и "действия Путина" на Украине ключевыми причинами инфляции в стране. Это уже не первый раз, когда глава Белого дома связывает рекордный за последние сорок лет рост цен на товары в США с ситуацией на Украине и российским президентом.Западные страны ввели санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции.Санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты. По данным американского Минтруда, к концу марта их стоимость увеличилась на 8,5 процента в годовом выражении. Рост оказался рекордным с декабря 1981 года.Проведенный в конце апреля опрос телеканала CNN показал, что оценка гражданами США положения национальной экономики достигла самого низкого уровня за последнее десятилетие. Согласно результатам исследования, большинство опрошенных американцев (66 процентов) считают, что политика Байдена причиняет ущерб экономике страны, а восемь из десяти респондентов считают принимаемые его администрацией меры "недостаточными" для борьбы с растущей инфляцией.Байден часто попадает в комичные ситуации при общении с журналистами. Так в августе 2021 года, рассуждая на тему вывода американских войск из Афганистана президент не смог вспомнить заданный ему вопрос. Он прокомментировал часть реплики журналиста, однако затем попросил собеседника повторить его слова еще раз, признавшись, что забыл тему разговора.

https://ria.ru/20220510/psaki-1787776443.html

https://ria.ru/20220510/ukraina-1787761930.html

https://ria.ru/20220510/bayden-1787696800.html

сша

россия

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

сша, россия, санкции в отношении россии, в мире, джо байден